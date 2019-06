Luc Vidal, Memoria de Las Brasas / La mémoire des braises

Et vous, vous savez ce qu’il en est de l’amour ?

Cette antho­lo­gie est pas­sion­nante : non seule­ment elle per­met d’entendre la voix de Luc Vidal mais elle donne l’occasion à l’auteur d’expliquer la rai­son de cha­cun des textes choi­sis et rete­nus. Dans une fidé­lité à René Guy Cadou, il n’a cessé d’oeuvrer pour la poé­sie. Il est entre autres fon­da­teur des édi­tions du Petit Véhi­cule où il a créé de nom­breuses col­lec­tions et dif­fé­rentes revues dont “Chien­dents”. Mais il reste avant tout et lui-même poète, même s’il n’est pas de ceux dont le nombre de livres encombre les librai­ries.

Par voca­tion (et d’abord ins­ti­tu­teur), il s’est plus pré­oc­cupé des autres que de lui-même en fai­sant revivre leurs oeuvres (Cadou déjà cité ou encore Léo Ferré et Jules Paressant).

Ce livre per­met de com­prendre sa poé­tique : “elle explore les dimen­sions amou­reuses, le don de soi, le don réci­proque de soi” écrit-il. Et ce même — ou parce que — ses vers jouent sur les contrastes mais dans le but de “n’être qu’un”. Comme Ger­main Nou­veau, il reste fidèle à “La doc­trine de l’amour” de ce der­nier pour épou­ser les tour­ments comme “les rythmes mer­veilleux des ventres”.

Tous ses textes en épousent les mou­ve­ments mais aussi ceux de l’âme.

Chez lui, la femme aimée le fait Orphée et non Nar­cisse. Existe là une sola­rité rare. Elle éclate dans ce beau livre qui per­met aux lec­teurs his­pa­niques d’apprécier cette poé­sie aux racines vitales.

jean-paul gavard-perret

Luc Vidal, Memo­ria de Las Bra­sas / La mémoire des braises, Antho­lo­gie com­men­tée par l’auteur. Edi­tion bilingue sous la direc­tion de Joëlle Guatelli-Tedeschi, Entorno Gra­fico Edi­tiones, Gre­nade, 2019.