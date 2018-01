Nadine Agostini, La cerise sur la gâteau

L’habile labile

Nadine Agos­tini fait grim­per sur sa grande roue désaxée, des­cendre dans son périple hir­sute et gigogne. L’érotisme lui-même y prend un nou­veau sens. Dans le dédale du noir sur­gissent une blan­cheur d’écume et aussi une bonne dose de cri­tique du monde tel qu’il est. Les idées noires finissent leur galop, glissent sur une mau­vaise pente. La poé­tesse les déflore sans ris­quer d’être com­pro­mise dans la vague Vein­stein (le pro­duc­teur amé­ri­cain, pas le poète fran­çais).

L’iconoclaste invente des vies pour écrire la sienne. Celle-ci n’est pas de chienne mais de sou­ris blanche qui fait des « rat­vages ». Elle gri­gnote les cer­veaux rapiats pour les vider de leur miasme. « Indes­cente aux enfers », elle ne laisse jamais sa part au chat, fait des niches à Nice et drague les ascètes à Sète (mais pas seulement).

Sa fré­né­sie poé­tique est bou­li­mique. La chi­pie déchi­quette et met en char­pie les manuels de savoir-vivre par ses avis à la popu­la­tion et des évo­ca­tions mater­nelles dont Julien Blaine n’est pas absent puisqu’il est son sem­blable, son même (enfin presque). La nym­phette main­tient le désir du texte à grand ren­fort de folie si bien qu’on se demande par­fois s’il y a un pilote dans ses textes. Mais c’est ce qui en fait tout le sel. Et pas celui de la terre.

Ses chants des signes sapent le som­meil en our­dis­sant des plans sur la comète dans un bruit-gandage éloi­gné des sou­rates. De Dieu elle ignore le ton­nerre et avance d’un texte à l’autre, en Mary Pop­pins des lettres et en bifur­ca­tions impré­vi­sibles. Elle garde le sou­rire aux lèvres, balaie et déterre gens et « Jean j’en » à la main, en culti­vant des cycles amènes.

jean-paul gavard-perret

Nadine Agos­tini, La cerise sur la gâteau, Edi­tions Gros Textes, 2018, Font­fou­rane — 10,00 €.