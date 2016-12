Catherine Mainguy et les rumeurs de la vie — entretien avec l’artiste

Il n’y a pas que la pen­sée qui ait besoin de liberté. La pein­ture aussi. Elle doit à la fois re-présenter en osant dénu­der la langue plas­tique « clas­sique » qui se prête à tant d’éloquence plu­tôt que de la sacri­fier. Cathe­rine Main­guy — après avoir fait ruis­se­ler des sil­houettes — se concentre sur la « visa­géité » (Beckett), à savoir ce qui déplace le por­trait vers l’indicible. L’artiste prouve qu’il n’existe ni de oui, ni de non dans la pein­ture. Juste le silence, l’existence, ses failles, ses résis­tances.

L’enracinement n’est ni dans le ciel ni dans la terre : dans la pein­ture. Ses lignes de démar­ca­tion, ses pans. Tout trait figure et défi­gure. Défi­gure l’oubli, dénude le désir. Réver­bé­ra­tion. Inci­dence. Limite. Tou­jours repor­tée plus avant, recon­duite en l’espoir d’un seuil vola­til. Preuve que la vie n’a rien à rendre. On rend tout à la vie.

Cathe­rine Main­guy, Habillage de patience, Désha­billage de désir. Gale­rie C. Main­guy, Lyon 1er, mon­tée de la Grande Côte.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Tout « ce »et « ceux » que j’aime.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Pré­sents et en devenir.

A quoi avez-vous renoncé ?

A rien.

D’où venez-vous ?

De si loin que je ne m’en sou­viens pas.

Qu’avez-vous reçu en dot ?

L’ouverture d’esprit.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Oui, le chocolat.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Je pré­fère évoquer ce qui nous rap­proche : une recherche, une éner­gie créa­trice, une libre cir­cu­la­tion d’idées.

Com­ment définiriez-vous votre approche du corps ?

Evolutive.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Un por­trait de Dora Maar, de Picasso : j’avais 5 ans, ce fut une révé­la­tion. Je com­pre­nais alors qu’on pou­vait « expri­mer », et pas juste « repré­sen­ter ». J’ai décidé que je serais artiste ce jour là !

Et votre pre­mière lec­ture ?

« Le Petit Prince ».

Quelles musiques écoutez-vous ?

Très éclec­tique : en pas­sant par du trip hop, la chan­son d’auteur, du jazz, du reg­gae, selon l’humeur. En ce moment c’est plu­tôt doux , j’écoute beau­coup Yann Tier­sen, Arthur H, Ray LaMon­tagne, Agnès Obel …

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Dur de faire un choix, j’en cite­rai 2 : « Esthé­tique de la dis­pa­ri­tion, de Paul Viri­lio ; et dans un autre genre « Exer­cice de style » de Ray­mond Queneau.

Quel film vous fait pleu­rer ?

« Les ailes du désir » de Wim Wenders.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Le reflet d’une par­tie de moi.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A quelqu’un en particulier…

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

L’univers.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

En pre­mier lieu de ceux avec les­quels j’ai tra­vaillé comme Corinne Héraud, Béné­dicte Dus­sère, Eric Lacombe, Vincent Taver­nier, Nico­las Favre, Flo­rian Eymann, Fred Cal­mets, Sébas­tien Lay­ral, Guillaume Ducreux et ceux que je vais côtoyer bien­tôt… Pas­cale Par­rein, Mag­da­lena Lamri, et Thierry Car­rier. Car le par­tage d’une œuvre, d’un art, passe aussi par l’humain.

D’autre part, beau­coup d’artistes m’inspirent, me « nour­rissent ». Autant des artistes plas­ti­ciens « purs », que des artistes plus ancrés dans une démarche : du moment que la plas­ti­cité accom­pagne le sens. Par exemple, j’aime le tra­vail des artistes fémi­nines Ali­son Bignon et Camille Mora­via, où le fond n’en est pas sans être accom­pa­gné de la forme.

Plus lar­ge­ment, je me sens proche des artistes qui tra­vaillent avec leur cœur, leurs tripes, et de l’engagement.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

La même chose que pour les autres jours.

Que défendez-vous ?

La liberté d’expression et plus glo­ba­le­ment : la vie.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Don­ner sans rien attendre en retour. L’Amour est la clé.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

?

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

C’est une bonne ques­tion, mais quelle est la réponse ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 23 décembre 2016.