Poétique de la ville

Avec Aurélie Dekeyser, en tant que peintre, Philippe Barnoud en designer, graphiste, photographe et Eva-Marie Berg comme poète, soudain les murs des villes ont un grand besoin d’amour. Ils ouvrent un présent toujours troublé par les formes choisies selon les créateurs entre passé, présent voire un futur dystopique.

Divers murs prennent bien des couleurs et les photos de la ville, non seulement selon une même palette mais aussi une figuration impressionniste ou expressionniste. Le corps souvent douloureux des « immenses cités » (Baudelaire) joue de la poésie astucieusement minimaliste pour dire l’essentiel (on pense alors contrairement à Paul Celan où il écrit : « Sur tout ce deuil qui est le mien. j’ai perdu le mot qui me cherchait ». Ici, la vie renaît avec des formes de forces vives et de vie.

Les trois « corps » du livre dépendent les uns des autres. En dépit des apparences, rien n’est de l’ordre anecdote. Les artistes sinon transcendent du moins métamorphosent les murs et dépassent leur deuil par une puissance de surgissement créatif. Ils la transfusent par l’étrange matérialité de l’écriture et des images au-delà même de la pure psychologie.

Emane une qualité ductile, tactile, physique de l’émotion. La ville, chuchotant, sort de l’anonymat. Il y a déjà ou peut-être place aux générations futures. L’austérité et la force du lieu se dégagent de sa « nudité ». Elle prend tout son sens et s’éloigne de ce que l’on entend généralement par ce mot.

Les trois auteurs ne cessent de se frotter à des « lambeaux » capables de générer l’utopie de la vision. D’où la nécessité de cet échange entre l’art plastique et la poésie, la matière et l’image, l’attention aux choses et à l’espace. Le réel est reconstruit en des opérations (entendons ouvertures) là où un caractère expérimental garde comme enjeu non seulement les formes mais l’être.

jean-paul gavard-perret

Eva-Marie Berg, Philippe Barnoud & Aurélie Dekeyser, Murs Murs La ville chuchote, éditions « Pourquoi viens-tu si tard ? », 2025, 78 p. – 15,00 €.