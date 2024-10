Les mannes d’Andréas Werckmeister

Bela Tarr avait réa­lisé l’un de ses plus beaux films avec Les har­mo­nies Wer­ck­meis­ter. Tout est affaire de baleine, plus que de décor. En effet, dans ce film sombre et somp­tueux, comme dans Lévia­than de Zvia­guint­sev, la baleine est le pré­texte à des scènes fabu­leuses alors qu’elle est empaillée dans le pre­mier et sous forme de car­casse dans le second. A pre­mière vue, la baleine sym­bo­lise la mer et la puis­sance iro­nique de Dieu car cette force s’exerce dans l’absolu néant de son retour­ne­ment sous l’espèce de l’attraction.

Ces films magni­fiques recèlent, de mon point de vue, un autre élé­ment. La mer nous éloigne du liquide amnio­tique de la vie quo­ti­dienne et du métro pla­cen­taire. Elle est peut-être la seule chose qui nous garde de nous-mêmes, carac­té­ri­sés par cette volonté accrue de dévi­ta­li­sa­tion. La mer, c’était nous avant notre com­plai­sance pour l’aplatissement et l’obligation régle­men­taire de dan­ser et de boire. La mer, c’est la vague qu’on ne voit pas venir, le reflux ter­rible qui nous met hors de por­tée de la sau­ve­garde. C’est le dan­ger et la splen­deur d’une mâchoire qui dévore. La mer s’oppose à la cra­vate, au képi et à la mor­telle pro­me­nade en vélo en famille.

Dans le film de Bela Tarr, le héros est une sorte d’ingénu astro­nome, János, qui fait val­ser les poi­vrots en sin­geant les révo­lu­tions célestes. La déglingue est tou­jours moins déli­rante qu’un esprit ivre de lui-même. János est ébloui par le mam­mi­fère marin qui, cloî­tré dans un camion empuanti, ouvre l’œil sur le vide de sa situa­tion alors que des agi­tés attendent au-dehors, sou­mis au désir d’un Prince pour qui seule la des­truc­tion est par­faite. Tout doit être crevé : de la baleine aux habi­tants.

Para­doxa­le­ment la mer repré­sente cette force d’anéantissement qui ne s’apparente pas à la mort. La mort, c’est pour la vie ter­restre et his­to­rique. Il n’y a pas de stèle mor­tuaire en mer. Les cime­tières marins sont une inven­tion de cœurs non-aventureux. Comme János qui appelle tous ses proches tantes et oncles, la mer est notre vraie tata, celle qui nous fait des crêpes sans poser de ques­tions sur nos résul­tats scolaires.

A la fin du film, beau comme une cami­sole de force que la chi­mie ren­drait vaine, János est dans un état cata­to­nique, inerte tel le cétacé du cirque, tan­dis que son oncle de pia­niste a été dépos­sédé de son bien et de ses théo­ries musi­cales par son épouse, reine d’un sou­lè­ve­ment hai­neux. Tout est foutu, fini, futile sauf ce sou­ve­nir de la liberté et cet œil vide où il a trouvé refuge, à l’instar de l’animal, renouant ainsi avec l’élément marin. Il semble ne plus rien avoir, pas même une pis­sa­la­dière d’êtres abi­més par la vio­lence. Et on pour­rait de nou­veau entendre la neu­vième sym­pho­nie de Bru­ck­ner pour rap­pro­cher Bela Tarr de Ing­mar Bergman.

Dans son splen­dide essai Mau­dit soit Andréas Wer­ck­meis­ter, Juan Asen­sio évoque aussi une mer, mais une mer morte : la lit­té­ra­ture. Tout com­mence par une façon de roman poli­cier dans une salle de dis­sec­tion car « tout grand livre est bâti sur un char­nier, cha­cun d’entre eux est le récep­tacle d’une parole morte » que la lec­ture réanime. Dans cette pers­pec­tive, la lit­té­ra­ture est une des saillies (trait d’esprit et copu­la­tion canine) de la taxi­der­mie ou de l’embaumement.

Juan Asen­sio com­bat le nanisme men­tal qui, sous sa forme roma­nesque, est peut-être le plus affli­geant, le plus acca­blant, le plus foot­bal­lis­tique car je ne trouve aucun adjec­tif plus puis­sant que ce der­nier pour décrire l’état de mort céré­brale de la plu­part des livres. En repre­nant une cita­tion de Hello, il indique que « le mau­vais roman (est) la néga­tion de la pré­sence de Dieu… il s’est pro­duit des livres qui ne sont plus même des cadavres, car la forme du cadavre a dis­paru : c’est le je ne sais quoi qui n’a pas de nom dans aucune langue ».

Du roman poli­cier, on passe donc aux meurtres en série. Par­lant du temps, dans ses Confes­sions, saint Augus­tin écrit que lorsqu’on le vit, on le com­prend sans y pen­ser ; en revanche, dès qu’on s’interroge sur sa nature, on ne le com­prend plus. La lit­té­ra­ture n’échappe pas à cette règle qui implique que tout ce qui se vit pro­fon­dé­ment se com­prend aisé­ment. Avec cer­tains livres, la bun­ké­ri­sa­tion est un devoir sacré mais nous sommes alors dans un bun­ker flot­tant sur les eaux, là où com­prendre et vivre sont des verbes équi­va­lents, c’est-à-dire inter­chan­geables sans com­mu­ta­tion. Ici, tout relève de l’oxymore qui nous sou­lage de bien des tour­ments, le plus sou­vent ima­gi­naires ou créés pour croire qu’on existe. L’avantage de la vraie lit­té­ra­ture, iden­tique au fait de vieillir, c’est de ne presque plus rien prendre au sérieux, hor­mis sa légè­reté qui n’est abso­lu­ment pas une forme de l’exiguïté, au contraire. Être léger, c’est ce qui nous rap­proche le plus de la « vie com­pre­nante » que j’évoquais en par­lant de Saint Augustin.

Mais pour cela, Dieu ne doit pas « bais­ser la lumière » car, de coin d’ombre en coin d’ombre, son retrait implique un désa­veu de la Parole et la colo­ni­sa­tion de tout par « la parole puta­ni­sée », mon­daine et fina­le­ment alour­die invrai­sem­bla­ble­ment. Au cœur des grandes œuvres, même lorsqu’elle y est pré­sente à son corps défen­dant, il y a la méta­phy­sique au sens propre. La maté­ria­lité du monde est une défi­cience. Comme le dit Tsve­taieva, la lit­té­ra­ture sert à déver­gon­der « les ver­rous d’air » et « à inves­ti­guer les glaires ».

Juan Asen­sio a « la mélan­co­lie de la résis­tance » et cette com­ba­ti­vité fauve qui fait d’une cage une sorte de pro­thèse qu’on assi­mile. Mais contre quoi se démène-t-il ? Contre lui-même, en pre­mier lieu, comme tout écri­vain véri­table. Puis, contre la lit­té­ra­ture consi­gnée, celle des écri­vants qui avalent des dic­tion­naires et des lec­tures qu’ils consignent dans leurs neu­rones atones et d’où res­sort la bou­teille vide de leurs récits. Ces caniches ramènent tou­jours la baballe, sans arrêt cre­vée. Si la lit­té­ra­ture s’abîme, la cri­tique s’avarie aussi.

Dans ce contexte, Juan Asen­sio inten­si­fie ses fan­tai­sies en se vam­pi­ri­sant lui-même, son­geant, bou­teille de whis­kies au pied du lit, à la dra­ma­tur­gie de ce qui n’est rien, c’est-à-dire à peu près tout. Au pied du mur, il y a tou­jours le Mythe de Cthulhu de Love­craft, mais ce ne sont plus des monstres sou­hai­tant le renou­vel­le­ment de leur domi­na­tion sur Terre mais des minables sou­tiers de la syn­taxe qui dési­rent tuer ce qui sue l’extraordinaire. Il faut donc se faire astro­phy­si­cien lorsqu’on som­meille au sein du crématorium.

C’est ainsi que Juan Asen­sio, pour com­battre « la petite musique du néant » qu’il ne peut vaincre dans « le cachot invi­sible du mau­vais rêve », s’empare de la notion de trou noir pour décrire ce qu’était la lit­té­ra­ture : comme le trou noir, les vrais romans sont « invi­sibles… (repré­sen­tant) de véri­tables puits de chaos au sein d’un uni­vers autre­ment impec­ca­ble­ment ordonné » où les auteurs se perdent dans leurs per­son­nages et leur nar­ra­tion à moins que cela ne soit l’inverse. Ces livres impliquent « l’existence d’une constel­la­tion ou plu­tôt, d’une com­mu­nauté de trous noirs… (car) les livres com­mu­niquent entre eux » de même que les auteurs.

La vie éclair­cit les livres et inver­se­ment selon Les mémoires d’Hadrien. De fait, nous devons tous un jour nous trans­for­mer en astro­nautes, « occlus », pour échap­per à une huma­nité qui se noie dans la pis­cine de son nom­bril, « les larmes bien près des yeux » ; nous sommes, en effet, atti­rés par la noir­ceur de la lumière qui s’absorbe elle-même et le pré­ci­pice sal­va­teur qui s’apparente à une crête.

J’ai déjà dit que l’injure est une révé­rence faite au sen­ti­ment hon­teux d’être supé­rieur à soi-même. En ce sens, tous les créa­teurs sont des insultes. Juan Asen­sio nous rap­pelle que, en dépit de notre désa­gré­ga­tion volon­taire dont le fumier n’est pas qu’une para­bole, le bon­heur du sca­phandre et de la com­bi­nai­son inter­pla­né­taire a pour pen­dant le néces­saire évi­te­ment de la cré­ma­tion dans le bain froid de l’insignifiance.

valery molet