Vincent Zabus & Denis Bodart, Si je t’écris…

La quête d’un petit garçon

Un couple, avec deux enfants, arrive dans la maison louée (fort cher, estime la dame) pour des vacances. Louis a le regard nostalgique en regardant au loin. Il est déjà venu quand il avait dix ans et ce retour, après toutes ces années, le trouble.

Son épouse le pousse à retrouver les lieux de son enfance plutôt que d’être près d’elle en étant absent en pensées. Et Louis, sur la plage, se dirige vers cette falaise où une habitation en ruines est perchée.

Il se souvient de son père, de sa tante et de son oncle, des copains, de leurs jeux, de leurs blagues et de la mise en garde. Dans la maison juchée sur la falaise, vit une sorcière. Elle possède des dons, est très souvent au cimetière où elle parle avec les morts.

Mais Louis porte en lui une culpabilité et celle ci est encore plus prégnante lorsque les adultes lui souhaitent son anniversaire. Germe alors, dans son esprit, une idée qui devrait lui permettre de retrouver une certaine sérénité car…

C’est d’après une histoire imaginée par Vincent Zabus que celui-ci et Denis Bodart ont construit ce scénario. Ce récit fait le lien entre l’enfance et l’âge adulte, une somme de souvenirs qui remontent à la surface et installe soit une douce euphorie soit une suite de regrets d’être passé à côté de tant de sentiments. Cette intrigue raconte aussi un moment de bascule, un effet de résilience causé par une rencontre sans en percevoir immédiatement l’impact sur le futur.

Le choix de cette station balnéaire, de ce moment suspendu où c’est l’occasion de laisser passer le temps, de vivre sans contraintes, permet une mise en lumière de la puissance d’un traumatisme.

Le dessin et la mise en couleurs de Denis Bodart est efficace avec son tracé impétueux qui donne vie à des personnages bien campés. Sa mise en images est le résultat d’une collaboration organique entre les auteurs pour construire cette histoire. Celle-ci est le fruit de multiples allers et retours faisant avancer les planches et le récit, ajuster les dialogues. L’avant-dernière planche est d’une puissance émotionnelle peu commune. Bravo !

Ce one-shot est une belle surprise pour son récit sensible, pour son développement riche en actions autour d’un héros particulièrement attachant.

serge perraud

Vincent Zabus (scénario) & Denis Bodart (scénario, dessin et couleurs), Si je t’écris…, Dupuis, coll. Grand Public, mai 2026, 80 p. – 18,95 €.