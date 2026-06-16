Roland Dufau, Scultore di luce. In dialogo con Reza (exposition)

Le magicien du cinachrome

Le procédé du tirage Cibachrome met en valeur les photographies en soulignant ce que Roland Dufau cherchait à capturer. Cette sélection de tirages Cibachrome issus de la collection de Dufau, choisie par le photographe Reza, offre l’occasion de voir ces photographies grâce à ce procédé reconnu pour sa qualité esthétique et sa durabilité.

Dufau a su reproduire ses couleurs avec une absolue précision, en tirant le meilleur parti des caractéristiques de ce procédé et parfois en créant des masques pour contrôler les contrastes. Chaque diapositive entraîne des approches techniques différentes.

Roland Dufau a assemblé une collection unique de plus d’un millier d’images, remarquables tant par la renommée des photographes que par la qualité des tirages. Et cette exposition témoigne de l’engagement continu de la Fondation Bru en faveur de la promotion du patrimoine culturel, principalement à travers les disciplines artistiques chères à sa fondatrice, Nicole Bru : la musique et la photographie.

Existe là un trésor visuel construit avec passion et rigueur au fil de 37 ans de carrière de Defau. Il a parcouru le monde, photographiant conflits, révolutions, joies et douleurs de l’humanité, publiant dans des revues de renom et recevant de nombreuses distinctions.



Dufau incarne un aspect différent de la photographie : du portrait au paysage, du reportage à l’abstraction. Par à son œil averti, son intuition et sa maîtrise, il a donné à ces images une vie exceptionnelle. Et Reza a fait réaliser ses tirages Cibachrome par Roland Dufau, dont l’iconique portrait du commandant Massoud. En hommage à leur amitié profonde, le photographe a consacré un épisode de la série Square Artiste à Dufau.

jean-paul gavard-perret

Roland Dufau, Scultore di luce. In dialogo con Reza, Palazzetto Bru Zane, Palazzetto Bru Zane, Venise, du 23 mai au 12 septembre 2026.