Rémy Queney, Alexandre Ier de Yougoslavie, 1888-1934

Qui se souvient du roi Alexandre de Yougoslavie, pourtant grand ami de la France, assassiné sur un quai de Marseille en 1934 ? Bien peu de personnes en vérité à part les spécialistes de l’histoire de la Serbie et de cet étrange pays que fut la Yougoslavie. Cette biographie rappelle donc le destin de ce prince, issu de la dynastie serbe des Karageorgevitch et qui fut, avec son père Pierre Ier , l’unificateur des Slaves du sud.

Imprégné de culture française, Alexandre Ier le fut par son éducation, par l’influence de son père ancien de Saint-Cyr, par l’orientation diplomatique de la Serbie à partir de 1903 et par le modèle aussi unificateur que centralisateur que lui proposait la France. Il crut y voir la meilleure solution pour rassembler ces peuples slovène, croate, serbe, bosniaque, à la fois si proches et si éloignés.

Habile, il dut l’être pour survivre dans les flots tempétueux de la politique serbe où s’affrontaient des courants et des groupes prêts à user de la violence pour parvenir à leurs fins idéologiques. Diplomate, il sut manœuvrer dans les méandres de l’échiquier international de la Grande Guerre, puis de l’entre-deux-guerres marqué par le lent affaiblissement de la France, par l’affirmation des ambitions italiennes et par la réémergence de l’Allemagne.

Ses faiblesses ? Ses origines serbes dans un pays qui les rejetait, sa volonté de forcer le destin des Slaves du sud, son jacobinisme éloigné de la culture de ses peuples, son implication dans les vicissitudes politiques de son Etat qui compromit l’impartialité de la Couronne, son impulsivité et sa fatigue. En vérité, sa détermination, son ardeur au travail, son intelligence et sa culture ne lui permirent pas de surmonter le malentendu qui engendra l’unité yougoslave en 1918 : le ralliement des Croates au projet unitaire par peur des ambitions italiennes sur la côte dalmate mais dans un cadre fédéral, proche de celui des Habsbourg. Alexandre le paya en fin de compte de sa vie. Une mort qui eut des conséquences désastreuses sur le moyen et sur le long terme pour l’espace yougoslave.

frederic le moal

Rémy Queney, Alexandre Ier de Yougoslavie, 1888-1934, Perrin, avril 2026, 464 p. – 25,00 €.