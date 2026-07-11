Rebecca Taylor McKay, Vertiges

Le mensonge parfait ?

En septembre 1963, au cimetière de Positano, où une personne se rend chaque lundi, elle reconnaît ne plus avoir envie de sauter dans le vide, ni le désir de vivre.

C’est sur la côte amalfitaine, en août 1961, que Bambi, comme l’appelle Spenser, son époux, débarque en se sentant enfin mariée malgré l’année qui vient de s’écouler. Ils viennent en voyage de noces après une succession d’événements difficiles.

Clara a épousé un Carmichael, un rejeton d’une riche famille. Elle a pris l’habitude de fréquenter des hôtels chics et des cadres luxueux. C’est le cas en Italie où ils doivent passer un mois. Or, très vite, des petites choses intriguent Clara, non perceptibles dans le quotidien de Londres. Elle découvre qu’il parle italien, qu’il semble connaître la région alors qu’il affirme n’être jamais venu. Elle est le témoin d’une discussion animée entre Spenser et la réceptionniste. Mais, quand elle découvre un billet glissé sous la porte de leur suite : « IL VOUS MENT. », Clara remet tout en question, se met à tout soupçonner et bascule dans une certaine paranoïa. Pourquoi a-t-elle le sentiment d’être surveillée ? Que cache ce couple d’amis rencontrés sur place ? Et plus elle se rapproche de la vérité, plus elle…

Ce roman est ainsi présenté : « Vous croyez lire une histoire… et c’en est une autre qui se joue à votre insu. » L’héroïne, comme le lecteur, doute de tout. Chaque action semble plausible jusqu’à un dénouement qui bouscule tout ce qui pouvait être imaginé. La romancière joue sur la manipulation, les faux-semblants et multiplie les retournements de situation,

L’intrigue est construite avec un récit qui change de forme au fil des chapitres. S’installe alors une atmosphère paranoïaque qui devient le moteur de la narration. L’auteure développe une situation de plus en plus tendue dans le cadre idyllique de l’Italie, un paradis. Or, celui-ci se fissure au fil des pages. De plus, elle égrène au fil de l’histoire ces événements passés qui ont justifié le délai d’une année entre ce mariage et ce voyage de noces.

Vertiges conjugue nombre de sujets depuis le couple et l’amour que se portent les composants, les mensonges pour tromper, mais aussi pour protéger. Un roman qui se découvre avec un bel intérêt avec cette héroïne bien attachante.

serge perraud

Rebecca Taylor McKay, Vertiges (The Honeymoon Suite), traduit de l’anglais par Caroline Nicolas, Sonatine, mai 2026, 416 p. – 22,90 €.