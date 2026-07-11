Franco Onali, Lirismo Indifeso – Percezioni riflesse (exposition)

D’une grammaire visuelle poétique

L’exposition vise à proposer une réinterprétation critique de la production de Franco Onali, à travers une sélection de peintures et de matériaux audiovisuels permettant de mettre en lumière les éléments structurels de sa recherche figurative.Le projet découle du désir d’aller au-delà d’une lecture exclusivement chronologique ou anthologique de la poétique de l’artiste, privilégiant plutôt une voie capable de rendre au public la grammaire visuelle et poétique qui caractérise plus de cinquante ans d’activité.

En fait, l’œuvre d’Onali se distingue par une forte autonomie expressive, une tension lyrique constante et une manière de construire l’image qui rejette les systèmes théoriques rigides, se développant plutôt par des associations intuitives, des suggestions intérieures et des processus imaginatifs.

La définition de « lyrisme sans défense », présente dans le titre de l’exposition, découle d’une déclaration du critique Dario Micacchi pour décrire la nature de la recherche de l’artiste. Cette expression identifie efficacement l’une des caractéristiques les plus significatives de la peinture d’Onali : l’absence de tout procédé rhétorique visant à guider ou protéger la lecture de l’œuvre

Ce n’est pas un hasard si les œuvres ne se présentent pas comme des systèmes fermés ou conceptuellement démonstratifs, mais comme des organismes poétiques ouverts, dans lesquels le sens émerge par un processus d’observation et de participation individuelle.

L’exposition vise donc à offrir des outils d’interprétation permettant au public d’aborder la complexité de l’imagination de l’artiste, sans en réduire la nature énigmatique, et de découvrir ses méthodes compositionnelles et ses tensions poétiques à travers l’ensemble de sa production.

Lirismo Indifeso – Percezioni riflesse propose une réinterprétation critique de la production de Franco Onali, à travers une sélection de peintures et de matériaux audiovisuels permettant de mettre en lumière les éléments structurels de sa recherche figurative. Le projet découle du désir d’aller au-delà d’une lecture exclusivement chronologique ou anthologique de la poétique de l’artiste, privilégiant plutôt une voie capable de rendre au public la grammaire visuelle et poétique qui caractérise plus de cinquante ans d’activité.

En fait, l’œuvre d’Onali se distingue par une forte autonomie expressive, une tension lyrique constante et une manière de construire l’image qui rejette les systèmes théoriques rigides, se développant plutôt par des associations intuitives, des suggestions intérieures et des processus imaginatifs.



L’exposition vise à insérer des développements ultérieurs et s’intensifie à travers une sélection d’environ vingt-cinq œuvres picturales représentatives de la recherche de l’artiste et inclut également une documentation documentaire et vidéo-artistique audiovisuelle.

jean-paul gavard-perret

Franco Onali, Lirismo Indifeso – Percezioni riflesse (Lyrisme impuissant – Perceptions réfléchies), Palazzo Merulana, Rome, du 9 août au 29 septembre 2026.

