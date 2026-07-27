(L’art rivé)

A sa Salacie, Neptune mit deux plumes bleues dans les cheveux. Elle fut reine désormais. Et recrachant la barque qu’elle avait prise, l’océan primitif réveilla ses créations. Son âme s’en inquiéta bien peu mais il voulut ensuite envoyer à sa sirène une lettre d’anniversaire pour le quinzième jour du dixième mois où ce qui arriva était prévu.

Patiente et bienveillante, elle sut prendre, prenant du tant au temps en temps. Parfois, en fée mutine, elle se cabre et s’émoustille pour le bécoter.

jean-paul gavard-perret

Photo : Sebastan Riemer