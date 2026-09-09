Parme Ceriset, Amazone d’outre-monde

Un livre de résistance poétique

Amazone d’Outre-Monde, Entre la mort et l’extase (publié aux éditions Tarmac, préfacé par Jean Azarel), troisième tome du cycle L’Outre-Monde de Parme Ceriset, propose une plongée poétique et sombre dans les méandres de l’âme humaine et de la créativité. L’auteure construit là une œuvre à la croisée de l’élégie, du chant mythologique et de la poésie d’insoumission.

Dès le premier vers — « Je marche outre-monde » —, le texte s’inscrit dans un espace d’entre-deux. L’outre-monde n’est pas uniquement le royaume des morts, mais un territoire psychique et métaphorique où s’affrontent les traumatismes et la traversée du deuil. Parme convoque une imagerie parfois apocalyptique (naufragés, corps glacés, déchaînement des éléments) pour figurer la souffrance ou l’arrachement à la vie. La mort n’est pas une fin statique mais un passage. Le recueil retrace une alchimie poétique où les ténèbres sont progressivement converties en joie et en « extase ».

L’Amazone constitue la figure centrale de la posture lyrique adoptée par l’auteure. L’Amazone incarne un féminin qui refuse la résignation et l’asservissement. Libérée des carcans sociaux et de la tragédie, elle se tient « debout devant l’infini ». Le recueil assigne au poète un rôle de médiateur. En se définissant comme « chamane des mots », la voix poétique cherche à soigner les plaies, « apaiser les êtres » et transmuter la douleur collective. C’est un chant de guérison et de fraternité cosmique.

Sur le plan formel, la poésie de Parme Ceriset combine élan lyrique et incisivité. Le vocabulaire s’appuie sur les forces brutes de la nature (l’écume, le soleil, la mer, l’éther, le sang, la roche). La poétesse marie des visions terrestres à une aspiration vers le transcendant. Les poèmes sont construits sur une anaphore et un mouvement d’avancée (« Je marche… », « Nous sommes… »). Ce rythme incantatoire mime la marche physique du marcheur qui franchit les obstacles pour revenir à la lumière. L’écriture navigue entre une grande sensibilité intime et des accents presque héroïques ou épiques.

Amazone d’Outre-monde est un livre de résistance poétique. Parme Ceriset y réinvente le mythe de l’Amazone pour en faire une figure d’espérance, démontrant que la création littéraire permet d’affronter le tragique de l’existence pour se réapproprier la vie.

jacques cauda

Parme Ceriset, Amazone d’outre-monde, Tarmac éditions, 202, 66 p. – 15,00 €.