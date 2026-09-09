Madeleine Béjart, une femme libre (Pierre-Olivier Scotto / Xavier Lemaire)

Maîtresse ès dramaturgie

La comédienne prend la pose pour énoncer son état civil : c’est à l’âge de cinquante-quatre ans, au soir de sa vie, qu’elle nous parle. Pour amorcer son récit, elle déploie une panoplie significative de rires, talent dont Molière lui sera redevable. Elle explique la chance qu’elle a eue de bénéficier d’une éducation qui lui donna accès au milieu des lettres. Le spectacle se présente comme une alternance de souvenirs enjoués et de confessions attristées. Elle est en effet fort malade, contrainte d’abandonner la scène, après avoir été réduite à l’impuissance face à sa fille qui épouse Jean-Baptiste Poquelin. Mais elle relate aussi son entrée dans le monde, la création de l’Illustre Théâtre, l’échec et le retour en grâce dans la compagnie de Charles Dufresne.

Le texte de Pierre-Olivier Scotto reconstitue de façon certes romancée le parcours de vie de l’actrice et meneuse de troupe ; il fait volontiers de Madeleine Béjart une féministe émancipée et même une co-autrice. Son exactitude historique est discutable.

Mais le propos est porté avec efficacité, souplesse et générosité par Isabelle Andréani, qui passe avec brio de la détresse à la joie, du rire aux larmes. La représentation est donc attachante, nourrie par la verve de la comédienne, des joies de l’ascension jusqu’à sa profession de foi funèbre. Une salutaire reconstitution du parcours d’une femme qui reste méconnue, à laquelle le génie de la comédie française doit peut-être plus qu’il ne l’a dit.

christophe giolito





Madeleine Béjart, une femme libre

de Pierre-Olivier Scotto

mise en scène et dramaturgie Xavier Lemaire

Avec Isabelle Andréani

Scénographie et dramaturgie Caroline Mexme ; lumières Didier Brun ; costumes Christine Vilers.

Au Théâtre de La Luna, 1 rue Séverine 84000 Avignon, du 4 juillet au 25 juillet 2026, tous les jours à 11h35, salle 1. Réservation au 04 90 86 96 28 https://www.luna-theatres.fr/spectacle/madeleine-bejart-une-femme-libre-794

Au Théâtre du Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris, du 26 août au 1er novembre 2026, du mercredi au samedi à 19h, les dimanches à 15h30. Réservation au 01 45 44 57 34 https://www.lucernaire.fr/theatre/madeleine-bejart-une-femme-libre/

Production Compagnie Les Larrons, théâtre La Luna, IMAO et Procreart. Soutien Théâtre Paul Eluard de Bezons.