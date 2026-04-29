Paolo Roversi, Studio Luce (exposition)

Eloge des mystères

Paolo Roversi, né à Ravenne, travaille généralement dans son atelier – le Studio Luce, dont l’exposition porte le nom – à Paris, ville où il s’est installé au début des années 70. Son studio est comme un théâtre. Il met en scène des rêves et des désirs, mais c’est aussi un lieu mental, qui permet d’accéder à des dimensions alternatives.

Ravenne a toujours influencé son imagination. En hommage au sept centième anniversaire de la mort de Dante Alighieri, une sélection de clichés proviennent des archives de Roversi célébrant et réinventant « la muse » (la Béatrice de Dante dans la Divine Comédie), interprétée de manière contemporaine par des femmes légendaires comme Natalia Vodianova, Kate Moss, Naomi Campbell et Rihanna.

Par ailleurs, certaines caractéristiques de Ravenne sont perceptibles dans les œuvres de Roversi. Surgissent des étincelles évoquant les mosaïques anciennes, des atmosphères raréfiées, une sorte de dématérialisation des images mais qui rappelle les lumières et les brumes des zones humides et des lagunes environnantes.

Légèreté et dynamisme, ainsi que des images à fort impact visuel, sont déployées dans cette exposition. Ses dernières œuvres sont aussi exposées : une sélection du calendrier Pirelli 2020 et une série de photos de mode inédites de son travail pour des marques telles que Dior et Comme des Garçons, pour des magazines comme Vogue Italia. Ses photos occupent un espace entre passé et présent, comme des éclairs d’une beauté illogique et inquiétante. Comme les carreaux de mosaïque, qui reflètent et réfractent la lumière et les couleurs, ses images dépassent la réalité pour un ailleurs étonnant.

jean-paul gavard-perret

Paolo Roversi, Studio Luce, MAR Ravenna Art Museum, jusqu’au 6 juin, 2026.

