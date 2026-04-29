Pop Nippon

Wewantsounds poursuit son programme de rééditions des albums de Meiko Kaji sortis sur Teichiku Records au début des années 70. Muse de Quentin Tarantino pour ses rôles dans Lady Snowblood, Female Prisoner Scorpion ou Stray Cat Rock, elle est aussi une chanteuse reconnue comme le prouve Otoko Onna Kokoro No Aika sorti en 1974.

Mix de pop japonaise et de groove, avecdes orchestrations somptueuses et atmosphériques, l’album comprend notamment une reprise de Tokyo Nagare Mono, le thème du film culte de Seijun Suzuki, Tokyo Drifter (1966).

Cette première réédition depuis 1974 comprend l’audio remasterisé, la pochette originale avec OBI plus un livret 4 pages avec de nouvelles notes de pochettes d’Hashim Kotaro Bharoocha, qui a interviewé Meiko Kaji pour l’occasion.

Dès les premières mesures, on comprend ce qui a pu fasciner Tarantino. L’artiste reste une référence par de tels morceaux sublimes. Elle demeure une découverte extraordinaire qui conjugue à merveille pop doucereuse et orchestration façon musique de film sans que l’on sache vraiment pourquoi mais des noms reviennent et s’accrochent à nos basques.

jean-paul gavard-perret

Meiko-Kajl, Otoko Onna Kokoro No Aika, Wewantsounds / Modulor, 2026.