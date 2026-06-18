Paolo Roversi, Doubts (exposition)

Avec certitude

Paolo Roversi rassemble ici des images réalisées depuis plus de quarante années de pratique, ainsi qu’un ensemble de photographies inédites. L’Italien, souvent installé à Paris, occupe une place singulière dans l’histoire de la photographie de mode. Mais un tel champ s’est progressivement affranchi de sa fonction commerciale pour devenir un terrain d’expérimentation visuelle. Roversi en a profité pour pratiquer des recherches formelles et tout en en prêtant une attention particulière aux processus de disparition et d’apparition de l’image.

Son travail a marqué l’esthétique des grands magazines et des maisons de couture là où beaucoup lui ont laissé sa liberté pour oser des territoires plus équivoques et plus ouverts. Le photographe se décrit comme un théâtre d’ombres.

Dans cet espace volontairement soustrait au monde extérieur, il expérimente les effets du flou, de la surexposition, des accidents chimiques ou des temps de pose prolongés. Pour lui, « le doute constitue une porte ouverte sur la créativité et l’imagination, tandis que la certitude referme cette porte », écrit-il. D’où le titre de cette exposition.

jean-paul gavard-perret

Paolo Roversi, Doubts, Fondation MOP, Muelle de Batería, à La Corogne, jusqu’en septembre 2026.