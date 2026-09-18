Olivier Dard, Histoire de l’extrême-droite française. De 1870 à nos jours

Voyage dans l’univers de la droite nationaliste

Véritable somme, d’une rare densité et d’une clarté accessible au plus grand nombre: c’est ainsi que l’on pourrait définir le très remarquable travail d’Olivier Dard sur cette extrême-droite française qui fut – et est encore – avant tout une droite nationaliste.

Remarquable d’abord par la rigueur scientifique dont use cet historien reconnu dans l’ensemble de ses analyses, y compris les plus délicates, en s’appuyant sur les sources et les travaux les plus sérieux. Cette qualité donne à son travail, par exemple sur le 6 février 1934 ou sur les ambiguïtés de Vichy, le recul nécessaire pour comprendre la complexité des situations et des individus, au-delà des stéréotypes habituels. Les pages sur l’antigermanisme du maurrassisme, et donc son antihitlérisme précoce, sont très instructives.

On retiendra aussi le choix de la longue durée, depuis les années 1870 et l’échec du comte de Chambord jusqu’au RN actuel en pleine dynamique électorale. Ainsi apparaissent avec clarté les continuités des différentes familles nationalistes : tendances autoritaires, catholicisme, germanophobie, souverainisme, souvent antisémitisme. Sans oublier ce qui apparaît nettement : la puissance culturelle de cette droite et sa faiblesse politique, et surtout électorale. A cet égard, l’Action française est un cas d’école. Ce fut encore pire après 1945 et le repli quasi groupusculaire du nationalisme « à l’ancienne ».

Cela étant, de profondes ruptures rythment l’histoire de la droite nationalisme qui s’exprima dans différents courants : monarchisme ultra, républicanisme autoritaire et bonapartiste, royalisme un brin moderniste, ligues antiparlementaires, fascisme né de la fusion entre le socialisme et le nationalisme, collaborationnisme, néo-paganisme, lepénisme. Sur cet dernier point, le livre insiste sur le tournant que le FN a représenté avec un choix du jeu démocratique et électoral que le RN confirme, amplifie, enracine jusqu’à se trouver aux portes du pouvoir, ce qui n’était pas arrivé depuis… 1873 !

Mais là encore, Olivier Dard demeure prudent sur les continuités et ruptures du parti de Marine le Pen par rapport à la longue histoire du nationalisme français.

Bref, ce livre raconte l’histoire d’une droite forte, toujours présente, et qui a toujours perdu.

frederic le moal

Olivier Dard, Histoire de l’extrême-droite française. De 1870 à nos jours, Perrin, septembre 2026, 912 p. – 29,00 €.