Chiara Gambirasio, Chasing Rainbows (exposition)

L’espace et ses iridescences

Chiara Gambirasio vit à Mapello et développe une pratique artistique nomade à travers l’Europe. Ses recherches sont définies par elle comme « Kenoscromìa », c’est-à-dire vibration chromatique du ou dans le vide, et reposent sur l’étude de la couleur comprise comme une rencontre entre la matière, la lumière, l’observation du sujet et la variation dans le temps. Ses œuvres ont déjà été exposées en solo au Museo Novecento de Florence, au GAMeC de Bergame, au Palais ducal de Gubbio, à la Manifattura Tabacchi à Florence, à la Casa Testori à Milan.

Le corpus principal des œuvres exposées est le fruit des nouvelles productions créées par Gambirasio à la suite de sa résidence artistique en Islande (Herusið), en 2026. Née comme une « chasse aux arcs-en-ciel » et à des phénomènes atmosphériques éphémères, capables de susciter l’émerveillement par leur beauté et leur imprévisibilité, l’expédition de l’artiste s’est progressivement transformée en un parcours de recherche plus intime.



De l’étude des formes extrinsèques d’intériorisation telles que l’iridescent, à la pratique du souvenir en passant par l’exploration d’un espace intime et personnel de lumière, l’expérience de vivre entourée du blanc de la neige a, en fait, inversé la poursuite de ce signe éphémère, invitant l’artiste à s’arrêter dans sa propre profondeur émotionnelle. Le temps qu’elle aurait normalement consacré à l’attente s’est ainsi transformé en un temps générateur, d’écoute et d’observation, un temps actif de possibilités et de spontanéité. Et selon la qualité de la lumière, la température ou les mouvements générés autour d’eux, les sculptures qui parsèment la principale « clairière » deviennent des outils pour lire et comprendre l’espace.

jean-paul gavard-perret



Chiara Gambirasio, Chasing Rainbows, Building Gallery, Via Monte di Pietà, Milan, de 9 septembre au 10 octobre 2026.