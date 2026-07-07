Prendre l’air

Quatre jeunes colocataires se retrouvent le matin à la table de la cuisine. L’un parle tout seul. Il ne sait pas où il va avec les mots. Une autre veut être tout entière dans le présent. La troisième désire faire la route des migrants mais dans l’autre sens, retrouver les villes par où ils sont passés. Une fille aperçue dans la foule avec un sac de légumes est tombée amoureuse du drôle de garçon qui vendait des légumes le dimanche matin. Depuis, elle court après lui, mais elle sait aussi que la Méditerranée est devenue un lieu de sépulture.

L’interrogation de la dramaturge évoque une suite de voyage : dans la tête des personnages et dans leur vie. En conséquence, de la cuisine ils parlent et partent au bout du monde. De cette pièce jaillit la matière même de l’écriture poétique de Nicole Couderc. Elle déchiffre la psyché de ses personnages et pour en tirer des informations, des rêves, des fictions, des symptômes au cœur du monde tel qu’il est. Face aux contingences de la réalité difficile et de beaucoup de gens « perdus », les quatre héros deviennent des opérateurs qui veulent transformer les ratages en absolus.

La question de Qui va là ? devient un Graal. Et existent dans cette pièce un jeu de miroirs et une mise en abîme de quatre expressions et expérimentations. Elles se conjuguent sans écartèlement douloureux mais avec complicité (sans s’apprivoiser) dans le dur désir de durer. Chacun, dans la pénombre, avec la capacité de se nourrir de lumière pariant moins sur le Qui vient mais sur le Où.

jean-paul gavard-perret

Nicole Couderc, Qui va là ?, Editions Douro, 2026, 92 p. – 16,00 €.

