Lylian & Sophie Ruffieux, Ce qu’il reste de toi et moi

Un regard tendre sur le couple

Armelle arrive dans un amphi de l’université. Elle fait une entrée bruyante qui fait sursauter Entso, un étudiant, qui rature sa feuille. Au fil des cours, il se rapproche jusqu’à cette soirée dansante qui scelle leur proximité. Ils vivent la construction d’un couple, leurs contacts torrides, l’arrivée d’un garçon, puis d’une fille. C’est l’achat d’une maison en banlieue. Elle tient une boutique d’antiquités et lui veut être écrivain. Mais il partage son temps entre un emploi de serveur dans un restaurant et l’écriture.

Le temps passe. Elle perd son père qu’elle voyait peu. Puis Armelle reproche à Entso d’être absent malgré sa présence, de consulter sans cesse son téléphone, d’être un fantôme. Il en résulte une mise au point fragile. C’est lors d’un dîner avec des amis que le problème ressurgit, des amis qui cherchent à apporter une solution.

Mais ont-ils pris des chemins si différents qu’ils ne peuvent plus se retrouver ?

Découpé en quatre parties, ce récit propose le portrait d’un couple composé d’Armelle, une jeune bretonne pétulante et Entso, venu de Madagascar. Lylian fait évoluer son scénario du bonheur partagé vers la lente érosion des sentiments, vers une désunion. Si Armelle reste dynamique, Entso, à force de refus, entre dans le doute quant à ses capacités, se replie sur lui-même, ouvrant un fossé entre eux.

La scénariste présente son histoire d’une façon peu conventionnelle. Ainsi, le récit des premières années est fait sans dialogues, par une succession de vignettes suffisamment parlantes pour ne pas en rajouter. Puis, ce sont les échanges qui ouvrent sur la complexité de leurs relations, sur l’évolution qu’ont suivi leurs sentiments. Les mots, alors, illustrent bien les incompréhensions qui se sont construites au fil des années.

Sophie Ruffieux assure dessin et couleurs. Avec ses traits fins, expressifs, elle anime une belle galerie de personnages avec sensibilité. Elle leur donne une gestuelle très adéquate et une grande variété de sentiments exprimés à travers des regards d’une forte expressivité. Ses couleurs sensibles apportent aux planches une qualité visuelle remarquable.

Un album fort agréable à découvrir pour l’habileté à conter l’évolution d’un couple, avec un regard tendre, sans jugement, de sa naissance passionnée jusqu’à son délitement et sa fin, mis en images avec talent.

serge perraud

Lylian (scénariste) & Sophie Ruffieux (dessinatrice et coloriste), Ce qu’il reste de toi et moi, Soleil, coll. Hors Collection, mai 2026, 116 p. – 20,50 €.