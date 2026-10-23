L’envers et l’endroit

Michele Alberto Sereni dépeint, à travers une séquence photographique intense et poétique, à la fois habile et mesurée, la rencontre entre le plasticisme de la Renaissance de la tour martinienne de Cagli et sa collection de sculpture contemporaine, créée en 1977 et qui a trouvé en Eliseo Mattiacci et Fabrizio d’Amico ses artisans. Comme le dit Roberto Lacarbonara: « ‘Le concave et le convexe’ est la mesure d’or de ce geste d’observation – et de cet hommage – que Sereni consacre au monument et à la collection».



Un parcours qui commence avec l’œuvre de Paolo Icaro – auteur d’un texte introductif et lié, comme d’autres artistes dans ce volume, par un profond lien d’amitié et d’estime avec Sereni – et qui se déploie dans les espaces ellipsoïdaux avec les interventions d’Almagno, Bolognini, Coletta, Gastini, Giuliani, Icaro, Kounellis, Lorenzetti, Mainolfi, Mattiacci, Mattiacci, Nagasawa, Nunzio, Paolini, Porcari, Scarpitta, Termini, Uncini, Zorio. Et chez eux, « dans chaque recoin, un guet-apens, c’est une sculpture cachée, c’est une présence absente, forte et qui ne se montre pas. C’est de la résistance », écrit si justement Sereni.

jean-paul gavard-perret

Michele Alberto Sereni, Il concavo e il convesso, La collezione del Centro per la Scultura Contemporanea Torre Martiniana di Cagli. Edizioni Mondadori, 2026, 88 p. – 19,00 €.