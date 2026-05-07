L’homme, sa vie, son œuvre

Créateur de cette revue, Dunand s’est toujours effacé, il reste toujours sobre et discret. Mais ici, ce symptôme n’a rien de narcissique. C’est avec le temps que s’impose pour l’auteur un besoin de faire le point et de le redécouvrir, entre critiques et ses textes sublimes, en un florilège essentiel.



Nous retrouvons 41 ans de vie commune de l’auteur et de « Coup de Soleil ». Parrainé par Jean-Vincent Verdonnet, l’auteur dessine une « géographie poétique » aux contours précis sous la couverture de plasticiens à chacun de ses numéros. C’est l’occasion de se plonger dans un monde évocateur et poétique, explorant les interrelations qui créent une poésie intemporelle.



La double série de ces poèmes captive. Elle offre un aperçu lumineux qui tombe en cascade à la rencontre familière de lieux, de créateurs (films, peintres, écrivains). Existe là l’intimité partagée entre Dunand et les autres. Il cherche toujours à susciter des associations, à rendre les émotions tangibles, à capturer des instants éphémères. Ce numéro reste à ce titre exceptionnel.

jean-paul gavard-perret

Michel Dunand, revue Coup de Soleil, n° spécial 126/127, Annecy, juin 2026.

