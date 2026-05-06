Andrea Pazienza, Non sempre si muore (exposition)

L’infatigable

Cette exposition couvre toute la carrière d’Andrea Pazienza, des années de formation à ses dernières œuvres. Son titre est tiré d’une interview accordée par Pazienza au célèbre présentateur britannique de radio et de télévision Clive Griffiths qui, peu avant sa mort, déclara : « on ne meurt pas toujours ».

Parmi les œuvres les plus attendues et retenues pour cette importante présentation, surgit la fresque que Pazienza créa en direct, en seulement trois heures, en 1987 à la Mostra d’Oltremare, lors de la quatrième Foire de la Bande dessinée. Une œuvre monumentale – de huit mètres de long sur deux mètres et demi de haut – qui représente un combat entre guerriers et animaux, situé dans une Antiquité classique. Ce chef-d’œuvre confirme la grandeur de Pazienza, non seulement en tant que dessinateur et illustrateur, mais aussi en tant qu’artiste polyvalent.

Ses œuvres sont des fenêtres ouvertes sur un temps qui ne veut pas s’arrêter, dans une exposition conçue pour les atmosphères, où la plénitude alterne avec le vide, comme dans ses plaques, où l’enseigne ne remplit jamais l’espace par habitude, mais l’habite avec une conscience compositionnelle qui a peu d’équivalents dans l’histoire de la bande dessinée italienne.

A côté de de cinq cents bandes dessinées, des croquis au crayon, des études, des illustrations en couleur et des planches témoignent de toute l’expertise graphique de l’auteur. Une vaste sélection de documents d’archives, incluant des photographies, des films super 8 et des enregistrements audio restaurent la communauté et le contexte subversif dans lequel les œuvres de Pazienza ont été conçues.

jean-paul gavard-perret

Andrea Pazienza, Non sempre si muore, MAXXI L’Aquila, Rome, du 24 avril au 27 septembre 2026 (Catalogue par Coconino Press)