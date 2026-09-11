Maurizio Cattelan, NIGHT (exposition)

Le provocateur

Du 10 septembre 2026 au 7 mars 2027, la Neue Nationalgalerie de Berlin, chef-d’œuvre moderniste conçue par Ludwig Mies van der Rohe, accueille NIGHT, la première grande exposition personnelle de Cattelan en Allemagne, Elle fait partie du Preis der Nationalgalerie 2026, l’un des prix les plus importants dédiés à l’art contemporain en Allemagne. Vingt-cinq ans après sa création en 2000, le prix inaugure une nouvelle phase en 2026, en se déplaçant à la Neue Nationalgalerie et en proposant une exposition personnelle dédiée à un artiste de renommée internationale dont l’œuvre n’a pas encore été présentée de manière complète à Berlin. Le choix de Cattelan, a quelque chose de surprenant, mais trouve sa logique dans le dialogue très étroit que plusieurs de ses œuvres entretiennent avec l’histoire allemande.

En fait, NIGHT réunit certaines de ses œuvres historiques les plus importantes, notamment Lui, le petit Hitler en prière, Novecento, le cheval suspendu, La Révolution que nous sommes de 2000 et Sans titre de 2003, inspirée par Oskar Matzerath du Tin Drum de Günter Grass, ainsi que de nouvelles œuvres spécialement conçues pour l’espace, dont une définie par le musée comme une intervention large dans la structure elle-même du bâtiment. L’architecture de Mies van der Rohe n’agit pas comme un simple conteneur, mais devient une partie active de la mise en scène, dans un contexte profondément marqué par les processus de la mémoire historique.

C’est le terrain idéal pour un artiste qui a fait de l’ambiguïté des images, et de leur pouvoir de troubler, la raison même de son travail. NIGHT, avec son titre nocturne et suspendu, semble le cadre parfait pour un artiste qui a toujours oscillé entre surprise et anxiété avec ses œuvres. Et nous y retrouverons la fameuse banane de son Comedian – une œuvre exemplaire de la poétique de Cattelan, sa nature de ready-made conceptuel. Avec un rappel : ce que vous achetez n’est pas la banane, destinée à pourrir, mais un certificat d’authenticité avec des instructions pour l’exposer. C’est l’idée, et non l’objet, qui constitue l’œuvre, dans une ligne qui remonte directement à l’urinoir de Marcel Duchamp de 1917. La banane devient un miroir pointé vers le marché de l’art et la manière souvent arbitraire dont elle attribue de la valeur aux choses.

jean-paul gavard-perret

Maurizio Cattelan. NIGHT, Neue Nationalgalerie, Berlin, 10 septembre 2026 – 7 mars 2027.