Martine au viol (Mélodie Fourneaux & Célia Jaillet)

Martine, en mode « Et moi ? »

Des papiers roses et bleus sont distribués parmi les spectateurs ; ils servent à voter à main levée, pour celle qui est habillée en rose ou pour celle vêtue de bleu. Initialement, les questions sont anodines, avant d’interroger sur la beauté, sur l’intimité des comédiennes. Le propos est direct, sans concession : il invite chacun(e) à statuer sur la place de la sexualité, et particulièrement sur celle de la violence dans les rapports affectifs. Car derrière la présentation ludique, façon cartoon, empruntée à l’immémoriale série des “Martine”, se cache la remise en cause de nos représentations et de nos pratiques. Au cours de certaines séquences, des témoignages de victimes de violence sont diffusés ; nous sommes, à cru, dans le vif des choses de la vie, qui sont celles de nos blessures affectives, c’est-à-dire sexuelles.

Le spectacle se présente comme un kaléidoscope de situations mettant en scène la détresse de celles – de ceux, rares – qui sont l’objet de mépris, de persécutions, d’emprise. Par certains côtés, le discours présenté pourrait instituer un tribunal populaire, une ritualisation de l’expiation. Mais, à chaque impromptu son symétrique, toute solution faisant apparaître un problème.

Aussi la dynamique de la démarche se perpétue-t-elle dans l’évolution des séquences au fil des tournées, dans le bord de plateau destiné à laisser s’exprimer la diversité des réactions des personnes de l’assistance. C’est pour beaucoup un peu plus que d’assister à une pièce : plutôt un morceau d’expérience, un questionnement riche qui établit une continuité précieuse, à défaut d’être heureuse, entre la scène et nos existences.

christophe giolito

Martine au viol

Texte et mise en scène Mélodie Fourneaux & Célia Jaillet

Avec Cyrille Delemotte, Mélodie Fourmeaux (en alternance avec Isaure Marigno), Célia Jaillet, Fiona Julien, Romain Dzian.

Son, vidéo et lumières Elsa Faure, Léo Giai Checa ; musique et composition Adri.e Pineaud ; chant Néréa Dezac ; scénographie Ghil Meynard, Clément Morel ; costumes Valentine Durand, Marilou Fourmeaux, Benjamin Gournay, Elsa Faure, Benjamin Jeannot, Ella Khalilzad.

Comédiennes et intervenantes vidéo : Irane Azmoudeh, Kadiatou Camara, Marie Champion, Néréa Dezac, Elsa Fafin, Laodicée Hazim, Marianne Humbert, Maëlle Garcia, Véronique Gawedzki, Jacques Girard, Sasha Goetschy, Myette Gravier, Agathe Groult, Sarah Jahanbakhsh, Margot Laverdant, Eloise Lenoble, Mylène Lerat, Anne Lorient, Theresa Machado, Laurène Marx, Jade Pappagallo, Leslie Pividal, Mathilde Riu, Yanhu Shi, Déborah De Robertis, Léonore Vanryssel, Julie Wauquiez.

Création le 28 septembre 2024 : Cithémuses / École Normale Supérieure de Lyon (Lyon), du 17 au 20 octobre 2025 au Carré 30 (Lyon), du 5 au 10 novembre 2025 au Théâtre des Clochards Célestes (Lyon), du 17 au 21 décembre 2025 au Lavoir Moderne Parisien (Paris), du 28 au 30 avril 2026 au Nid de Poule (Lyon), le 21 juin 2026 aux Ateliers Frappaz, Les Invites de Villeurbanne (Villeurbanne), du 7 au 21 juillet 2026 dans la cour du Musée Angladon, Festival Off Avignon, du 6 au 21 juillet 2026, du 23 au 26 juillet dans la Cour de l’Ancienne Prison, Chalon dans la rue (Chalon-sur-Saône), du 19 au 22 août 2025 au festival d’Aurillac, à 21h30 pastille 50, les 23, 25 et 30 octobre et les 1, 6, 8, 13 et 15 novembre 2026 au Théâtre La Reine Blanche Paris (75).

Cie Le Rire d’Ariane – soutiens à la création › Résidences / Co-réalisation : théâtre des Clochards Célestes, Théâtre de la Croix-Rousse, RAMDAM Un centre d’Art, Théâtre de la Reine-Blanche, le Nid de Poule // Soutien en nature : ENSATT, ENS, dispositif Actée // Soutien en argent : FDVA, Artcena, les JLAAT, les hommes avec qui on a couché.