Les baigneuses

Entravées ou libres, les naïades de Greta Guidotti s’élancent, effacent des murailles de vagues, créent des nœuds impossibles à parfaire. Au milieu de la mer, elles cherchent le silence. Elles aiment qu’il soit d’or ou le donner en héritage et comme une nouvelle veine à exploiter.

Mais voilà, elles sont installées en une bonne mine (et sans métaphore). Elles rêvent d’y construire leur abri. Pas besoin pour elles de tirer parfois sur leurs joues pour une tentative de sourire. Elles se retournent. Nul ne sait si elles jouent.

jean-paul gavard-perret

Greta Guidotti, C’est l’été , L’œil de la photographie, août 2026