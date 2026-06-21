Mario Raciti, Œuvres 1952–2025 (exposition)

Vers l’abstraction

Le Palazzo Reale à Milan accueille une grande exposition dédiée à Mario Raciti, sous la direction de Luca Pietro Nicoletti. Elle retrace toute la carrière artistique du créateur, de ses débuts dans la peinture gestuelle aux visions mythologiques les plus récentes et intenses, célébrant son lien profond avec Milan.

Mario Raciti y est né dans les années trente et reste considéré comme l’une des voix les plus autoritaires de l’abstraction italienne significative. Après avoir obtenu son diplôme de droit, au début des années soixante, il décida de se consacrer entièrement à la peinture : un choix radical qui se traduisit par une tentative de donner forme à une autre dimension, suspendue entre réalité, mémoire et vision. Sa peinture est nourrie par des lectures intenses – de Rilke à Hölderlin, de Goethe à Musil – et par une profonde affinité avec le monde musical, de Wagner à Mahler et Schubert.

À partir des années soixante-dix, Raciti s’est pleinement infiltré au cœur de la scène artistique milanaise, rejoignant la Morone Gallery d’Enzo Spadon aux côtés d’artistes tels que Claudio Olivieri, Valentino Vago et Enrico Della Torre. Son œuvre est progressivement accueillie dans d’importantes collections publiques et privées.

Dans les années 2000, la peinture de Rachiti a évolué vers des solutions visuelles de plus en plus complexes et dramatiques, où l’image était poussée à la limite de la dissolution. Parmi les recherches les plus récentes émergent les réflexions sur la crucifixion et le « cycle Pourquoi« , partie des « Fleurs des Profondeurs », où le mythe de Proserpine devient une métaphore du besoin humain de communication.



Dans les dernières toiles, rassemblées sous le titre « Une ou deux figures » et « Sources« , les fleurs se transforment en fléchettes et la peinture renonce à la description du corps pour évoquer l’impossibilité de la rencontre.

jean-paul gavard-perret

Mario Raciti, Œuvres 1952–2025, Palazzo Reale, Milan, du 1er juillet au 20 septembre 2026.