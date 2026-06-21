Ça voir

Mon petit DIRELICON est sous titré « petit dictionnaire des idées reçues sur la littérature contemporaine mais quand même un peu à la manière de Flaubert ». L’auteur excelle sur l’invention et de l’expérimentation les plus grandes. Tout est écrit « de préférence avec des mots poétiques (plomberie, par exemple, n’est pas un mot poétique ; d’ailleurs c’est en vain que vous chercherez une entrée le concernant dans ce dictionnaire) ». Quant au propos, il est plurivoque et dérivatif loin des définitions classiques.

L’humour est aussi fort qu’indicible et se joue de ces lieux communs. Bref, l’auteur n’en fait pas patrie. Il s’amuse. Mais un tel « dico » est indispensable pour les lettrés comme pour les imbéciles pour « tirer les choses au clair et les marronniers du feu » mais loin d’une « chiée de clichés ».

Bref, c’est tout dire pour se détendre. Et « appuyer dessus »…

jean-paul gavard-perret

Philippe Annocque, Mon petit DIRELICON, Éditions Lunatique, collection « Parler debout», 2026, 108 p. – 12,00 €.