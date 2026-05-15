Marilyn Juda, La Biodanza. Le souffle invisible de la forme (exposition)

Corps et graphies

Dans la nouvelle exposition personnelle de la peintre Marilyn Juda, le visiteur est invité à entrer dans un espace où la frontière entre le corps et l’atmosphère environnante se dissout, permettant ainsi à la matière et à l’esprit de circuler librement et de se placer en dialogue l’un avec l’autre.

Les œuvres choisies pour danser la biodanza sont une collection de figures, de paysages et de natures mortes dont la texture montre les signes de l’énergie qui les traverse : par la superposition de plusieurs couches picturales et la combinaison de segments de couleur de différentes dégradations, en fait, les sujets des toiles prennent forme par ajout chromatique.

La nature apparaît ainsi comme un réseau dense de connexions incroyablement fluides qui relient le visible à l’invisible tout en l’animant, lui insufflant une inspiration vitale. Il y a un sous-bas d’émotions que le peintre met en valeur avec délicatesse mais aussi avec une clarté communicative extrême, interprétant un monde silencieux mais très puissant.

Dans les toiles dédiées à la figure humaine, Juda ne représente pas simplement un nu : elle le transfigure. Le corps, étiré et vulnérable, devient un seuil franchissable, autour duquel des lignes douces et sinueuses s’écoulent, des rubans de couleur, des courants spirituels qui semblent venir d’ailleurs.

Les œuvres rassemblées dans cette exposition personnelle mettent toutes en lumière une caractéristique commune : la capacité de l’artiste à faire coexister la densité du corps et la fluidité de l’esprit dans une même image. Le résultat est un ensemble d’œuvres qui ne se font pas simplement observées : elles sont perçues ; ce sont des coupes transversales qui parlent de ce qui n’a pas de contour, de ce qui vibre, de ce qui reste suspendu entre un geste et un souffle.

jean-paul gavard-perret

Marilyn Juda, La Biodanza. Le souffle invisible de la forme, la Medina Art Gallery, Rome, du 8 mai au 14 juin 2026.

