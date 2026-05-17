Mami (Mario Banushi)



© Andreas Simopoulos

Ritualisation du quotidien. Sacralisation de l’existence

La nuit, un chien, au loin, aboie. Dans une maison, on aperçoit une silhouette. C’est une femme enceinte qui sort sur le chemin. Puis, de nouveau à l’intérieur, les cris de la parturiente. La naissance a son écho dans la sénescence, les âges se lisent sur le lit d’accouchement de derniers attouchements. Des gestes simples expriment la ténuité de nos attaches par une ritualisation du quotidien, tressé de tendresse et de violence. Quelque chose de sacré apparaît dans le dénuement qui n’est pas nudité ; les corps par leur exhibition sont exaucés. Allégorisation de l’assistance, de la résistance, éprouver que nous sommes structurés par ce qui nous menace, étouffés de nous-mêmes. Un tiers s’immisce dans un couple, du trio plusieurs devenirs se déploient, notamment la détresse, dans un cycle d’ensemencement aussi cruel qu’il est fécond.

Mario Banushi cherche à dire sans mots les moments forts où notre existence est en question, dans ses intimes frémissements. Voir le lait des mères murées, ouvertes, porteuses, en métaphore, pour retrouver l’essence commune de la souffrance et de la confiance. Les âges de la femme comme des icônes blessées interfèrent dans la monstration du passage du temps. Nous essayons toujours sans y parvenir d’aimer sans instrumentaliser, de faire de l’engendrement une régénérescence, de voir dans la solitude autre chose qu’une mort. Comment se grandir de notre perte et trouver dans nos doutes autre chose que la certitude de l’indécidable ? Le tableau métaphysique ouvre sur une déréliction. Il aura donc fallu tout nier, même le sacré, révoqué par une lumière sans doute trop aveuglante. Et le passé vient s’amonceler dans nos mémoires sous forme d’un tas d’objets familiers devenus dérisoires.

christophe giolito & anne-laure benharrosh

Mami

un spectacle de Mario Banushi

Avec Vasiliki Driva Dimitris Lagos Eftychia Stefanou Angeliki Stellatou Fotis Stratigos Panagiota Yiagli

Mise en scène, dramaturgie Mario Banushi ; scénographie, costumes Sotiris Melanos ; musique, son Jeph Vanger ; lumière, dramaturge associé Stephanos Droussiotis ; collaborateurs artistiques Aimilios Arapoglou, Thanasis Deligiannis ; assistanat à la mise en scène Theodora Patiti ; collaboration Marietta Pavlaki, Kostas Chaidos, Sofia Theodorou, Nikoleta Anastasiadou ; relations internationales Nikos Mavrakis ; Mami a été commandé et produit par Onassis Stegi.

Au Théâtre de l’Odéon Ateliers Berthier 1, rue André Suarès 75017 Paris,

du 9 au 16 avril 2026, durée 1h10. Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 20h, le dimanche à 15h. Location +33 1 44 85 40 40

https://www.theatre-odeon.eu/fr/mami-25-26

Coproduction Berliner Festspiele (Berlin), Odéon Théâtre de l’Europe, FOG festival, Triennale Milano Teatro, & EspooTheatre, Festival d’Avignon, Grec Festival (Barcelone), Théâtre de Liège, Noorderzon Festival / Grand Theatre Groningen.

Recherche et développement initiaux avec le soutien de Onassis AiR Fellowship — Grèce et le Centre culturel Hellénique — Paris, avec le soutien de Onassis Stegi “Outward Turn” Cultural Export Program, avec le soutien financier du ministère de la culture de Grèce.