Lulù Withheld, Once we were kidz

Introspection

Lulù Withheld se situe entre la peinture et l’architecture, pour ensuite articuler sa recherche à travers la photographie, l’écriture, la réalisation de films indépendants, les installations et les performances. Sa pratique se distingue par un intérêt constant pour l’intersection et le dialogue entre différents langages. Parallèlement à sa pratique d’exposition, son travail a trouvé sa place dans des magazines italiens et plateformes éditoriales.



Elle a également publié The Others et maintenant Once We Were Kidz – enquête visuelle et affective sur un imaginaire générationnel situé entre la fin des années 90 et le début des années 2000. À travers des photographies réalisées à cheval entre le millénaire et aujourd’hui numérisées, Lulù Withheld construit une cartographie de la mémoire où expériences personnelles et souvenirs partagés se superposent, donnant forme à un récit qui appartient à la fois à l’artiste et à toute une génération. Le titre fait en effet référence à un sujet collectif, un « nous » qui regarde le passé non pas comme un simple exercice nostalgique, mais comme un outil pour interroger le présent.



Les œuvres de Lulù Withheld deviennent des lieux de conservation et de rappel : elles gardent des relations, des désirs et des moments intimes destinés à se dissoudre avec le temps. La photographie ne se contente pas de les documenter, elle réactive leur présence, transformant la mémoire en une expérience encore vivante et partageable. Ce qui émerge, c’est aussi la rareté et la précieuse valeur du geste photographique, si éloigné de l’actuelle boulimie d’images. Les clichés offrent un regard spontané et instinctif, rappelant la tradition du Candide de Voltaire, faite d’instants saisis sur le vif, sans poses ni artifices, que l’on retrouve chez des auteurs comme David Armstrong, Will McBride et Nan Goldin, quelques-unes de ses références les plus significatives. Une photographie réaliste et imparfaite, sans filtres ni constructions, capable de restituer une participation authentique, à la première personne, à ce qui se déroule devant l’objectif.



Dans l’installation de Bologne, les images se succèdent comme des fragments arrachés aux pages d’un journal ou aux murs désordonnés d’une chambre d’adolescent. Elles racontent des histoires d’amour et d’amitié, tandis que des paysages urbains et des environnements domestiques, des gares et des banlieues composent le décor d’une génération. Des lieux de passage et de transit, tout comme l’adolescence, qui deviennent des espaces de formation identitaire. Résonnent les sonorités abrasives de Nirvana, Smashing Pumpkins et du rock alternatif des années 90, qui annonçaient l’inquiétude et le désenchantement du nouveau millénaire.



Les clichés de Lulù Withheld reflètent une saison suspendue entre les derniers vestiges de l’expérience analogique et l’affirmation de la culture numérique, lorsque l’avenir gardait encore le goût du rêve et que l’incertitude était une promesse de possibilités plutôt qu’une menace. Esthétiques, langages et attitudes redeviennent fascinants car ils semblent évoquer une dimension plus authentique et rassurante par rapport à un présent de plus en plus instable, angoissant et fragmenté.



Dès lors, Les œuvres de Lulù Withheld invitent le spectateur à se demander non pas ce qui a été, mais ce qui, de cette expérience, continue à produire du sens dans le présent. La question qui traverse tout le projet n’est d’ailleurs pas « Comment étions-nous ? », mais « Qui sommes-nous devenus ? »

jean-paul gavard-perret

Lulù Withheld, Once we were kidz, livre – Anticamente Presente éditore (190 p.) et Galleria Leon, Bologna, jusqu’au 14 novembre 2026