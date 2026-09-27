Une grande figure

La force des photographies se concentre sur une révélation inattendue, une illumination « simple » qui surprend pourtant chaque fois par sa richesse toujours signifiée sans que nous nous en rendions compte : regarder. « L’anneau de la vision » restitue non seulement la stature artistique de Ghirri, mais aussi la nouveauté et la clarté de sa pensée.« Peut-être que finalement le paysage est justement le lieu de l’attention infinie. Dans ce sens, tu ne réussis jamais à le situer, à trouver un point définitif pour déterminer un environnement. Dans ce sens, il n’est pas délimitable et a une sorte de circularité, même dans la vision, qui ne finit jamais. », écrit-il. Et il manquait jusqu’à aujourd’hui un essai capable de retracer l’aventure artistique et intellectuelle de Ghirri, en suivant l’évolution de son parcours.

Ce livre a pour but d’accompagner le lecteur à la découverte des thématiques et des changements qui ont marqué son parcours artistique, en examinant ses principales publications qui ont constamment accompagné la pratique photographique, fournissant une aide précieuse à la compréhension.

L’idée, poursuivie avec cohérence sur une période de vingt ans, a été de pratiquer le métier de photographe en s’éloignant d’une conception documentaire traditionnelle, ainsi que d’une approche purement esthétisante de l’image. Réflexion et émotion, engagement intellectuel et implication sentimentale, pleine adhésion au présent et capacité de sentir deviennent ici quelque chose de tangible ici-et-maintenant, comme aussi la superposition de la culture. Ce livre donne forme au paysage : car « l’anneau de la vision » implique de mettre en communication tous ces aspects, en partant de la conviction que le monde est constitué d’un réseau infini de connexions.

jean-paul gavard-perret

Lisa Nico, Luigi Ghirri, L’Anello della visione, Einaudi, 2026, 340 p. – 32,00 €.