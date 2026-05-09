Lionel Bourg, Une absence habitable

La porte étroite

Lionel Bourg né en 1949 se lance corps et âme dans l’écriture en 1989, délaissant une carrière faite de théories et d’enseignements au proﬁt de la prose et du vers. Féru d’arts bruts, loin des canons, son œuvre contient une réﬂexion esthétique qui le mène à collaborer avec des artistes plasticiens.

Son travail, insatiable et dévorant, se décompose sous des formes diverses : poésie refusant les étiquettes étroites, pamphlets exaltés et journaux insoumis y bouillonnent. En forme de distinctions, des traductions partielles de ses écrits ont été publiées par des revues allemandes, italiennes, anglaises, espagnoles et roumaines.

Une absence habitable est à la fois manifeste et volume de géologie appliquée. L’auteur plonge dans l’épaisseur de l’homme dont son vide reste une occupation. Pour le prouver, Lionel Bourg trouve l’occasion de donner plus qu’un regard vers son passé, ses terres et son époque.

Sa prose rugueuse creuse la mémoire où les anciens villages, les souvenirs et les aïeux sont ensevelis et sédimentés. Et l’auteur d’en préciser ce qu’il en est : « C’est que l’on n’habite qu’une absence. L’éclipse d’un être suprême ou d’une ribambelle de divinités, d’une mère, un père, un frère ou une sœur, un ami, un amour, la chambre où l’on projette le ﬁlm d’une vie retenue par les cheveux ». Manière pour l’auteur de tirer des psaumes une prière du silence dans un recueillement. Au remplacement des ﬂeurs sur la tombe, il souligne les sépultures des siens sans oublier en substance la crémation, qui sera la nôtre demain, après-demain.

La part éphémère de nos existences s’évanouit aussi sûrement en fumée que dans une fosse commune ou non. En surgissent malgré tout des échantillons de lectures, de voix, voire des champignons… Par son auguste écriture, personne ne sera épargné par les joies et les humeurs cafardeuses du poète. Il nous adresse les états d’âmes et les espaces qui les voient poindre là où chaque texte devient une pont entre l’avant et l’après, là où demeure un bel aujourd’hui.

jean-paul gavard-perret

Lionel Bourg, Une absence habitable, Illustrations de Denis Pouppeville, Fata Morgana, Fontfroide le Haut, 2026, 104 p. – 21,00 €.

