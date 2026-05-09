Sabine Alicic la plus juste – entretien (Terrasse d’hiver)

Tout livre, une fois paru, appartient au lecteur. Mais Sabine Alicic essaie de ne pas être obscure. La poétesse prend toujours le temps de l’écriture comme un évènement. Ecrire, pour elle c’ est d’emblée imprimer un tempo, un rythme. » Il y aurait certainement plus à dire à ce sujet » dit-elle.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La beauté du monde en dépit de tout… / le (re)commencement.



Que sont devenus vos rêves d’enfant ?

Toujours en moi.



Qu’avez-vous reçu en dot ?

Les sporades de la ténacité.



A quoi avez-vous renoncé ?

A rien, je m’adapte aux circonstances.



Votre petit plaisir quotidien ?

Le café du matin le mien pas celui de Balz)



Comment définir votre travail poétique ?

Existentiel et non essentiel.



Quelles musiques écoutez-vous ?

Je n’écoute pas de musique. Elle est présente, pourtant. A pour écho la question.



Quel est le livre que vous aimez relire ?

Un fragment de Philippe Jaccottet.



Quel film vous fait pleurer ?

Tous les matins du monde (d’après le roman de Pascal Quignard).



Devant votre miroir, que voyez-vous ?

Le temps qui subrepticement fait son œuvre sur moi. Et l’enfant n’est jamais oublié.



A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A Guy Goffette, François Cheng, Philippe Jaccottet.



Quelle est pour vous la ville, le lieu ou le mythe absolus ?

Un lieu dont le texte est écrit et reste inédit.



Quels sont les artistes et écrivains dont vous vous sentez la plus proche ?

Chez Diérèse, un poème a paru dans le n°95 de janvier 2026 qui porte sur Vincent Van Gogh ; Henry Purcell.



Que voudriez recevoir pour votre anniversaire ?

Un laissez-passer qui faciliterait mes recherches .



Que défendez-vous ?

Une plus grande humanité.



Que vous inspire la phrase de Lacan : « L’Amour c’est donner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas » ?

Peut-être, la liberté qu’on n’a pas.



Entretien réalisé par jean-paul gavard-perret, pour le litteraire.com, le 8 mai 2026.







