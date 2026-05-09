Lisetta Carmi, Cinque strade (exposition)

Les cinq vies de Lisetta

Née à Gênes en 1924, Lisetta Carmi, figure unique de la scène artistique italienne, était une pianiste talentueuse, une photographe innovante et engagée, une femme dévouée à la spiritualité et, toujours, une personne prête à vivre la réalité de son époque de manière profonde, courageuse au point de faire des choix radicaux en quelques heures et sans regrets apparents.

L’un de ses premiers projets photographiques fut dédié à la musique, au Quaderno musicale di Annalibera de Luigi Dallapiccola, puis elle documenta le monde du travail et le port de Gênes en particulier, ainsi que les statues du cimetière monumental de Staglieno, témoignage de la mémoire de la ville.

L’attention inépuisable portée aux autres a également conduit Lisetta Carmi à créer de nombreux portraits d’intellectuels, d’amis, de musiciens. Parmi celles-ci, l’extraordinaire série de douze plans consacrés à Ezra Pound. Une rencontre éblouissante et rapide qui se déroula sans un mot en seulement quatre minutes, une œuvre grâce à laquelle le photographe recevra le prestigieux prix Nicéphore Niépce.

Au milieu des années soixante, Carmi s’est approchée du monde de la communauté trans de Gênes et a créé, avec modestie et compréhension, des photos extraordinaires qui seraient plus tard rassemblées dans le volume I Travestiti (1972). Mais Carmi est aussi une grande voyageuse. Lors d’un de ses voyages, en 1976, elle rencontra Babaji Herakhan Baba en Inde, qui deviendra son maître spirituel. Quelques années plus tard, ayant abandonné la photographie, Lisetta a fondé un ashram en Pouilles, à Cisternino, où elle a vécu jusqu’à sa mort en 2022.

L’exposition, et le catalogue qui l’accompagne, font écho dans le titre à ces cinq vies professionnelles différentes. Ce projet offre une nouvelle clé pour interpréter la réalité, éclairant, même dans l’obscurité, l’art de la photographie, compris à la fois comme un acte technique et comme une expression artistique, pour démontrer, à travers des photographies, le fil conducteur qui relie l’art du passé au présent.

jean-paul gavard-perret

Lisetta Carmi, Cinque strade, Exposition et catalogue, Galerie Nationale d’Ombrie à Pérouse, dans l’espace Camera Oscura, du 29 avril au 27 septembre 2026.