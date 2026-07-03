Letizia Battaglia, Senza chiedere permesso (exposition)

La force des images

Du 19 juin au 30 août 2026, la Villa La Colombaia à Forio d’Ischia accueille l’exposition Letizia Battaglia, « Sans demander la permission », dédiée à l’une des figures les plus importantes de la photographie italienne du XXe siècle.

Commissariée par Chiara Arturo, y sont présentées 35 photographies prises entre les années soixante-dix et quatre-vingt-dix à Palerme et en Sicile. Un tel voyage restaure la complexité du regard de Letizia Battaglia. Elle va au-delà des images les plus connues liées à la mafia et à l’actualité pour raconter aussi l’histoire de la vie quotidienne, des relations, de l’enfance, des festivals populaires et des espaces partagés.

Ses photographies traversent les contradictions sociales et politiques de la Sicile, mais témoignent aussi de la force de la communauté, de la vitalité des lieux et de la dignité des gens. Son oeuvre a transformé la photographie en un outil de témoignage civil et de participation.

jean-paul gavard-perret

Letizia Battaglia, Senza chiedere permesso, Forio d’Ischia, Villa La Colombaia, Campanie, du 19 juin 2026 au 30 août 2026.

