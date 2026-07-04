Mathieu Salvia & Krystel, Petits Dieux – t.03 : « Diane »

Pour les enfants de tous âges…

N-a-t’on pas coutume de dire qu’une personne décédée ne disparaît pas vraiment tant que quelqu’un pense à elle ? Qu’en est-il alors des êtres imaginaires créés par des auteurs en tous genres, des scénaristes, des romanciers… ?

Diane Perrin est une auteure spécialisée dans les histoires pour les enfants. Elle a donné naissance à d’innombrables créatures. Mais le dragon de feu blanc attaque la mémoire de la vieille dame fragilisant les mondes au point de les faire disparaître avec ceux qui les peuplent. Ce danger est écarté pour les personnages dont les aventures ont été largement publiées. C’est le cas pour Buck, Boumboum, le Gardien. Mais, Pabo le rat et Cléo la fée n’existent nulle part ailleurs que dans le cerveau de leur créatrice.



Venue prendre soin de sa mère, Catherine s’est installée dans la ferme bressane avec Lala, sa fille. Or, elles sont arrivées avec de nombreuses nouvelles créatures dont l’existence dépend entièrement de l’attention que leur accorde leur Déesse. Et, au cœur de ce nouveau Panthéon, Monsieur Doudou, installé sur l’épaule de Lala, se révèle un véritable tyran qui…

Petits Dieux révèle une histoire peu commune qui mêle pratiquement toutes les émotions et les sentiments humains, des plus nobles aux plus vils. Avec une galerie de protagonistes taillés sur mesure pour jouer leurs rôles, Mathieu Salvia installe un récit magnifique. Un groupe de héros tentent de maîtriser une situation critique mettant en péril le destin de toute une population imaginaire qui mène une existence invisible aux yeux des humains. Pour ceux-ci, la seule façon de mourir est l’oubli.

Avec cette histoire riche en poésie, en humanité, le scénariste approche les questions relatives à la transmission, ce que les générations laissent à celles qui leur succèdent. Et, lorsqu’on se retourne sur la Grande Histoire, il est vrai que le rôle de passeur a été assuré pour des concepts humanistes, sociaux, judicieux, mais que, globalement, c’est le côté monstrueux qui compose le gros du bataillon, entre guerres, massacres, invasions, tortures, exactions en tous genres, tueries, hécatombes de toutes espèces, extinctions de races, génocides…Et cela ne s’arrête jamais !

Mathieu Salvia, dans sa trilogie, installe cependant beaucoup de rêve, de poésie, d’action, des réflexions pertinentes, et de nombreuses pointes d’humour.

Le graphisme assuré par Krystel charme le regard. Elle a conçu une suite de protagonistes, héros de récits enfantins, tous attachants. Elle anime cette théorie de personnages proches de la fantasy avec un soin particulier et un souci du détail. Il faut les traquer, mais ils ont révélateurs.

Ce tome clôt de façon brillante cette trilogie qui peut, d’un premier abord, s’adresser à un public jeune, mais qui convient parfaitement à ces grands enfants qui se disent adultes, pour les réflexions qu’elle suscite.

serge perraud

Mathieu Salvia (scénario) & Krystel (dessin et couleurs), Petits Dieux – t.03 : « Diane », Dargaud, Juin 2026, 56 p. – 12,95 €.