Le grand Meaulnes (Alain Fournier / Emmanuel Besnault)  - Avignon 2026

Intuitions initiatiques

Le narrateur impose sa présence par une voix forte, qui idéalise d’emblée un camarade dont l’image impressionnante va nous être restituée avec vivacité. Figure tutélaire d’un groupe d’adolescents, le Grand Meaulnes découvre un monde, pénètre une fête au cours de laquelle de mystérieuses liaisons sont contractées. Le héros improvisé investit l’imaginaire de l’adolescence, bercé de la spontanéité onirique de l’enfance, pétri du mythe de l’amour indéfectible qui marque l’entrée dans l’âge adulte. A travers des propos anecdotiques, ce sont en effet des rites de passage qui sont relatés. Meaulnes incarne le désir et sa déception ; sa lettre à son camarade explique que les rêves, l’élection et la transgression sont destinés à rester chimères.

Le spectacle est sobre, délicat, suggestif, allègre. L’éclairage permet de varier les ambiances, tandis que la musique jazz accompagne l’esprit de François Seurel dans l’exploration de ses souvenirs. Quelques meubles, des costumes, permettent à Emmanuel Besnault d’incarner plusieurs personnages, dans différentes ambiances. La suite de l’histoire conduit le narrateur à retrouver le lieu et la jeune fille qui avaient nourri, via le Grand Meaulnes, leur imaginaire. Il nous est révélé que le Grand Meaulnes a sacrifié son union au nom de l’amitié, de la loyauté, pour réaliser un engagement pris par serment.

La représentation présente avec fluidité cette fable initiatique en offrant une belle partition au metteur en scène comédien.

christophe giolito

Le grand Meaulnes

d’après Alain Fournier

Adaptation, mise en scène Emmanuel Besnault

Avec Emmanuel Besnault

D’après le roman d’Alain-Fournier Adaptation, mise en scène, scénographie, lumières, création sonore et interprétation Emmanuel Besnault ; avec les voix de Pierre Aussedat, Emmanuel Barrouyer, Michaël Cohen, Claude Drap, Julien Frison, Valentin Fruitier, Mélanie Le Duc, Marion Préité ; direction d’acteur Cyril Manetta ; dramaturgie Florian Chaillot ; costumes Angèle Gaspar ; régie Antoine-Roch Albaladejo.

Au théâtre de l’ancien Carmel d’Avignon, 3, rue de l’Observance 84000 Avignon.

Du 4 au 23 juillet à 13h25, relâche les 10, 17 juillet. Salle La chappelle.

Production Compagnie Éternel Été ; diffusion Alexandra Gontard-Derviche ; attaché de presse Jean-Philippe Rigaud ; photos Cédric Vasnier.

Avec le soutien de : La Ville de Versailles, Le festival Le Mois Molière, Le Théâtre du Chêne Noir à Avignon, Le Théâtre Rural d’Animation Culturelle de Beaumes-de-Venise Le texte de l’adaptation a fait l’objet d’une mise en lecture dans les jardins du Palais du Pape lors du festival d’Avignon en juillet 2025.