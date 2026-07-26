© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

Présences de l’horreur

Derrière les grandes baies vitrées d’une maison, une femme semble chercher le moyen d’ouvrir. Après son départ, on découvre dans la grande pièce la vie quotidienne d’une famille. Ses membres appréhendent (découvrent et craignent) la cohabitation avec une femme qui a du mal à se déplacer. Nous apprenons, débusquons progressivement, incidemment, la gravité de son état. Les différents protagonistes sont confrontés à des difficultés de représentation, de dénomination, de répartition des rôles. Plusieurs phases se succèdent : dramatisation, humour, confrontation avec la mort, routinisation des tâches, élargissement de perspective. Nous vivons une montée en tension des relations entre les personnes qui composent la fratrie, et même lors des visites qu’elle reçoit ; ainsi partageons-nous ses interrogations, ses intentions, sa détresse.

C’est un spectacle difficile mais attachant, qui nous donne l’expérience de l’impuissance, de la violence des rapports humains, du formalisme insupportable des procédures médicalisées. Nous assistons à toutes les expiations ; la représentation se fait volontiers exploratoire, développant une dynamique incisive, nourrie, riche, même si elle est rendue un peu touffue par la multiplicité des pistes qu’elle suit. Les métaphores classiques sont réinterprétées, insérées dans le décor statique de la maison de verre, qui finit à terme par s’ouvrir. Ce cadre longtemps clos sur lui-même est surmonté par un écran qui consigne les images en présentant les personnages de près, valorisant de la sorte leur vécu intime.

C’est une recherche de grande valeur, une ouverture au monde de la douleur et de la perte pour la scène contemporaine, qui sait explorer les situations les plus délicates avec efficacité et sensibilité.

christophe giolito

L’hors – présence ou Chimères du pays de Morsan

texte et mise en scène Tiphaine Raffier

Dramaturgie Lucas Samain ; assistanat à la mise en scène Mathilde Saillant ; scénographie Hélène Jourdan ; lumière Kelig Le Bars ; vidéo Vincent Pinckaers ; cadrage Raphaël Oriol ; son Hugo Hamman ; musique Sylvain Jacques ; costumes Caroline Tavernier assistée de Paloma Donnini ; maquillage et perruques Judith Scotto ; régie générale Olivier Floury ; régie plateau Nicolas Bignan, Pierre Frenkel ; régie vidéo Nicolas Morgan ; régie son Hugo Hamman ; régie lumière Christophe Fougou ; régie maquillage et perruques Emmanuelle Flisseau ; administration, production, diffusion et communication Juliette Chambaud, Charlotte Pesle Beal, Elisa Seigneur-Guerrini, Max Beucher ; construction du décor Atelier du Nouveau Théâtre Besançon CDN ; traduction anglaise pour le surtitrage Sophie Troyna-Martins / La Pixelière.

A La FabricA du Festival d’Avignon, 11 rue Paul Achard, 84000 Avignon

Les 4, 5, 7, 8, 9, 10 juillet à 11h. Création Festival d’Avignon 2026.

https://festival-avignon.com/fr/edition-2026/programmation/l-hors-presence-354936#section-infos

Production La femme coupée en deux.

Coproduction Le Quai CDN Angers, Théâtre Nanterre-Amandiers CDN, Théâtre National Populaire (Villeurbanne), La Comédie de Saint-Étienne CDN, Nouveau Théâtre Besançon CDN, La Comédie de Clermont-Ferrand Scène nationale, Théâtre national de Bretagne (Rennes), Théâtre du Nord CDN Lille-Tourcoing-Hauts de France, La Criée Théâtre national de Marseille, ThéâtredelaCité CDN Toulouse-Occitanie, Festival d’Avignon, Le Parvis Scène nationale Tarbes-Pyrénées, Scène nationale du Sud-Aquitain, Équinoxe Scène nationale de Châteauroux, Théâtre National de Strasbourg, Maison de la Culture d’Amiens Pôle international de production et de diffusion, La Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France

Soutien Fondation d’entreprise Hermès, Fonds SACD / Ministère de la Culture Grandes Formes Théâtre et pour le 80e Festival d’Avignon : Spedidam, Onda – Office national de diffusion artistique

Avec l’aide du ministère de la Culture

Remerciements Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines, pour son accueil à la première lecture Lukas Dana, Elsa Provansal, Jules Guittier, Ayla Derris, Andrea Portante, Carmen Bertin, Charlotte Cleret et les participants de l’AFR 109 au Quai à Angers et de la masterclass Transmission au TNB, pour leur précieuse pierre à l’édifice.

La compagnie La femme coupée en deux est aujourd’hui associée au TNP (depuis 2020), au Théâtre Nanterre-Amandiers (depuis 2021), au Quai – CDN d’Angers (depuis 2023), au Nouveau Théâtre Besançon CDN (depuis 2025), à la Maison de la culture d’Amiens (constellation MCA 2026-2030) et à Équinoxe – scène nationale de Châteauroux (depuis 2026).

La compagnie La femme coupée en deux bénéficie du soutien du ministère de la Culture / Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées et elle est soutenue par la Région Hauts-de-France

Le texte L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan, publié par Actes Sud-Papiers, paraîtra en octobre 2026.