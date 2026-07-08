Karla Hiraldo Voleau & FRAMMENTI, A snapshot of adolescence (exposition)

Qui ?

Dans sa série la plus récente, Karla Hiraldo Voleau explore l’état d’être adolescent en Italie aujourd’hui. Elle s’est rendue à Rome, Venise, Reggio Emilia et en Sardaigne pour le dresser et pour comprendre ses croyances, ses espérances et ses inquiétudes. « Le projet est né après ma première vision de Comizi d’Amore (1964) de Pier Paolo Pasolini. Dans ce documentaire, Pasolini parcourait l’Italie en posant aux gens des questions intimes sur la morale, la sexualité et les valeurs sociétales — composant un portrait radical et subversif du pays », écrit-elle.

Avec Frammenti, l’auteure entre d’abord en dialogue avec la Génération Z (née entre 1997 et 2010) à travers des entretiens approfondis pour aborder des sujets variés : le langage et l’expression émotionnelle, l’identité, l’attirance, les dynamiques familiales et l’influence des réseaux sociaux. Le féminisme, la santé mentale, la masculinité et les violences systémiques — notamment les féminicides et les relations toxiques en Italie.

Chaque entretien est accompagné d’un portrait réalisé dans l’environnement scolaire. Certains élèves partagent des récits de traumatismes, d’anxiété, d’exploration de genre ou d’injustice sociale. En résulte un portrait collectif intime et politique. D’où des compositions visuo-textuelles.

jean-paul gavard-perret

Karla Hiraldo Voleau, FRAMMENTI – A snapshot of adolescence, La Vetrina, Venise, du 20 juin au 18 juillet 2026.

