Le titan

Dans son livre accompagné de 220 illustrations, Julie Anselmini prouve que sous le nom d’Alexandre Dumas il y a, plus qu’un personnage, le facteur de l’imaginaire dont jaillissent (entre autres) deux mythes littéraires majeurs, les Mousquetaires et le comte de Monte-Cristo.

L’auteure rappelle qu’ils ont donné l’occasion à tant de réécritures et d’adaptations dont les images sont omniprésentes dans notre environnement. Ils gardent encore aujourd’hui dans l’espace culturel une existence presque autonome et comme détachée de leur auteur.

Peu regardant à l’égard du goût des romantiques, Alexandre Dumas l’a transcendé. Resté un génie solitaire, sa facilité s’est adaptée aux nouvelles conditions médiatiques de la production littéraire mises en place dans les années 1830. Il y connut déjà des triomphes, dans la presse populaire qui sentit son absence de morgue, sa personnalité expansive. Même si, par la couleur de sa peau Dumas, de son vivant, a parfois été réduit à une caricature.

Julie Anselmini saisit avant tout l’homme qu’Hippolyte Romand définissait comme un « véritable Protée, échappant à tous et à lui-même ». Mais elle éclaire aussi chez un tel génie sa richesse, sa complexité, ses zones d’ombres. Par son œuvre, il reste un géant parmi les écrivains du XIXᵉ siècle.

jean-paul gavard-perret

Julie Anselmini, Album Alexandre Dumas, Collection Albums de la Pléiade, Gallimard, 2026 (offert avec achats de livres de la collection).