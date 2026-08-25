L’inéluctable

Dans sa biographie romanesque, Juan Gabriel Vásquez a tout vérifié, tout acté, tout sourcé. Il s’est laissé emporter par Feliza Bursztyn – femme inouïe qui déborde de tous les cadres. Ce livre en devient la métamorphose en hommage et par nécessité à cette femme d’exception. Elle reste selon l’auteure « ma vieille obsession des forces incontrôlable de l’histoire et de la politique, de la façon dont elles bouleversent la vie des individus ».

De sa vie brève, il métamorphose le genre biographique dans une sorte de cérémonie des aveux au nom de cette colombienne, parisienne ou mondiale. Nous pénétrons ici dans sa proximité comme dans son insoluble mystère.

jean-paul gavard-perret

Juan Gabriel Vásquez, Les Noms de Feliza, traduit de l’espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon, éditions du Seuil, août 2026, 304 p. – 23,50 €.