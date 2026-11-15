Gwenn & Dario Tallarico, Eiffel Eden – t.01

Quand Paris sera submergé…

La première vignette montre la tour Eiffel les pieds dans l’eau, végétalisée jusqu’au deuxième étage. Dedans, une succession de plateformes, d’échelles, d’habitations au sein de la verdure. Une jeune femme, vêtue en vert, remarque qu’une adolescente s’apprête à sauter dans le vide. Utilisant une corde, son art de la voltige, elle la rattrape. Feve vient de sauver Astate. Celle-ci veut mourir car ses parents atteignent soixante ans et doivent être euthanasiés. Feve lui suggère de les convaincre de fuir la tour. Astate lui demande de venir tenter de les persuader. Or ceux-ci, respectueux de l’Ordre et des commandements édictés par l’Ingénieur, la font saisir par la garde. L’un des gardiens demande alors à Feve si elle veut finir comme sa mère. Cette dernière est morte lors d’une révolte qu’elle avait initiée. Et les deux adolescentes vont devoir choisir entre soumission et résistance dans un contexte de dictature…

Face à une catastrophe écologique sans précédent, les survivants ont dû s’organiser pour survivre. Gwenn installe une société de castes où chacun occupe une fonction précise selon la couleur de son uniforme. L’Ingénieur, que personne ne connaît, a établi Dix Commandements qui ont force de loi, que chacun doit suivre sous la férule d’une garde impitoyable.

Le scénariste installe un système politique basé sur une obéissance totale pour permette à la communauté de survivre en autonomie. Seuls quelques autres points élevés de Paris émergent. Et dans l’esprit humain, plutôt que de se serrer les coudes et s’entraider, les uns ne rêvent que de s’approprier ce qu’ont les autres.



L’auteur met en scène deux héroïnes qui animées par un sentiment d’injustice, veulent changer les règles. Il glisse des scènes très ironiques avec les hypothèses que formulent certains scientifiques à partir des artefacts que les scaphandriers remontent du fond. Il en est ainsi des tablettes à la pomme retrouvées dans un immeuble de la Motte-Picquet. Il s’amuse à émettre des conjectures, de l’incompréhension, quant à la société des Maudits Anciens, ceux qui ont déclenché la catastrophe. Comment ont-ils pu faire cela alors qu’ils savaient mener l’humanité à sa perte ?

On peut aussi espérer, pour la population des Séniors, qu’aucun gouvernement à venir ne résoudra le poids des retraites de la même façon que le dixième commandement de l’Ingénieur.

Le dessin est signé par Dario Tallarico et les couleurs sont d’Andrea Izzo, tous deux d’Arancia Studio. Le dessin est très réaliste et offre des vues absolument remarquables de la tour Eiffel. Il joue avec des angles de vues, des perspectives d’une totale réussite. La galerie étoffée des personnages est mise en scène avec dynamisme et les portraits des principaux protagonistes imagent les émotions et sentiments avec précision.

Le travail sur les couleurs d’Andrea Izzo est parfait. Les atmosphères sont définies avec exactitude et contribuent à renforcer les tensions du récit.

Ce premier tome plante superbement le décor, mais plonge dans le cœur de l’intrigue et promet un univers qui, avec la richesse de la fiction, analyse des faits de sociétés très actuels.

serge perraud

Gwenn (scénario), Dario Tallarico (dessin) & Andrea Izzo (couleur), Eiffel Eden – t.01, Glénat, coll. 24×32, septembre 2026, 88 p. – 17,50 €.