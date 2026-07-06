Gustavo Vélez, Le dimensioni dell’equilibrio (exposition)

Poésie des volumes

Gustavo Vélez est né à Medellín, en Colombie, en 1975. Il vit et travaille entre Medellín et Pietrasanta, où il a réalisé la majeure partie de sa production sculpturale en marbre et bronze. Sa passion pour la sculpture s’est manifestée dès son plus jeune âge. À dix-neuf ans, il s’installa à Florence pour poursuivre sa formation à l’école Lorenzo de’ Medici. Enfin, en 1996, il a débarqué à Pietrasanta, où il a approfondi les techniques de travail du marbre.

Parmi les voix les plus reconnaissables de la recherche plastique contemporaine, Gustavo Vélez présente à Pietrasanta « Les dimensions de l’équilibre », une grande exposition qui célèbre ses trente ans de carrière et met en scène certains des lieux les plus emblématiques de la ville : de la Piazza Duomo au complexe Sant’Agostino, de la Piazza Carducci à la Piazza Statuto, jusqu’à la Piazza XXIV Maggio et la jetée de la Marina di Pietrasanta dans une relation profonde avec la ville et ses artisans.

Le cœur de l’exposition est la Piazza Duomo, où les sculptures confrontent l’espace public et l’architecture historique, générant de nouvelles perspectives et points de vue. Des œuvres réalisées à une échelle monumentale qui semblent flotter dans l’espace, apparemment sans poids, jouant avec la lumière et la perspective. Dans ce contexte, l’équilibre transcende la dimension formelle pour devenir le principe structurel de l’œuvre : la solidité du marbre, la chaleur du bronze et la brillance de l’acier.

« Célébrer trente ans de vie artistique à Pietrasanta avec cette exposition », explique Vélez, signifie réaffirmer mon engagement envers l’acte créatif et exprimer ma gratitude envers cette terre, qui continue d’être l’espace où la rigueur de la géométrie se transforme en une quête constante de liberté et de poésie visuelle. Mon désir est que, grâce à la rigueur des angles et des symétries, chaque sculpture individuelle puisse établir son propre dialogue avec l’espace qui l’entoure et avec quiconque la traversera. Cette nature géométrique sera le fil conducteur ».

La pratique artistique de Gustavo Vélez est enracinée dans la tradition sculpturale puis la dépasse par une réflexion sur la perception et la transformation de la matière. Ses recherches portent sur l’exploration de la forme dans l’espace, dans un processus de synthèse extrême entre équilibre, mouvement et abstraction. Les formes pures sont traversées par des tensions internes qui remettent en question leur configuration, révélant la matière sous-jacente. Chaque sculpture est le fruit d’une quête de pureté : l’abstraction géométrique ne s’impose pas mais fusionne avec le matériau dans un processus méditatif.

jean-paul gavard-perret

Gustavo Vélez, Le dimensioni dell’equilibrio, Pietrasanta, Toscane, du 11 juin au 20 septembre 2026.



