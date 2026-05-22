Tout ce qui est

Ces récits sont écrits pour conjurer les peurs enfantines de manière délicate et efficace. Le livre est structuré en plusieurs parties : on y trouve des histoires contre la peur des sorcières, contre la peur des monstres, contre celle des fantômes, mais aussi contre celle des extraterrestres ou celle des loups. Ce sont des pages écrites avec créativité et riches en personnages sympathiques qui servent à familiariser les enfants avec les différentes peurs.

Il y a là « La morte » et sa manifestation la plus évidente est l’épuisement du temps. Dans « Io che vago » un monde sans contours sans passé ni avenir. Et « À l’horizon » se dessine un œil qui remplit l’espace de sa distance avec les autres. Avec « Comme le garçon », le carrousel droit de la route lui offrira toujours une échappatoire.

Avec 25 histoires extrêmement originales, nous pénétrons une réalité philosophique de l’existence, celle que l’auteur détecte lorsqu’il réfléchit à la nature humaine. Une nature humaine dans laquelle la lutte freudienne éternelle entre l’éros et le thanatos se perpétue dans le devenir humain.

L’existence coule dans ces histoires où tout se passe : guerre, communauté, ennemis… L’œil lucide de l’auteur, avec un style narratif surréaliste et clair dans l’exposition, permet au lecteur de voir la vie quotidienne sous un angle moins conventionnel et certainement plus intime et profond.

jean-paul gavard-perret

Guido Pistorio, Psichomachia, Édition 2, 2026, 100 p. – 10,00 €.

