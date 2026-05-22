Elizabeth Fischer, Klimte & Magali Le Mens, Allures dissidentes. Apparences queer & représentation de soi du 19ème siècle à aujourd’hui

Qui nous sommes et qui nous devenons

Allures dissidentes retrace en une suite d’essais l’histoire culturelle et matérielle des apparences du 19ème siècle à aujourd’hui. Tous les jours, en nous habillant, en nous coiffant, en nous chaussant, nous créons, sans en avoir forcément conscience, des allures. Le livre aborde les stratégies historiques et actuelles de personnes queer ou non, qui sortent des codes dominants et négocient avec les normes binaires occidentales.

Portant son attention sur la Suisse, la Belgique, le Canada, la France métropolitaine, la Guadeloupe et la Réunion, cet ouvrage propose des articles de référence, en français, pour élargir un champ d’études encore dominé par les ressources anglophones. Ce livre n’est pas une encyclopédie qui enferme et fige les définitions, mais un patchwork de récits qui invite celle et ceux qui s’intéressent à la mode, au genre et aux cultures queer, à se saisir du contenu et à créer leur propre lecture.

Cette vision du livre et est dirigée par Elizabeth Fischer, professeure en histoire culturelle de la mode à la Haute école d’art et de design HEAD – Genève qui a publié dans diverses revues et ouvrages collectifs, sur les enjeux de genre dans l’habillement au sein du système occidental des apparences. Elle est associée ici avec Magali Le Mens, docteure en histoire de l’art de la période contemporaine et travaille dans l’histoire culturelle de l’art et des images et Clém Künzler alias Klimte, poète et performeuse suisse. Qui joue avec les mots et la langue pour créer des tableaux ironiques et sensibles sur le monde qui l’entoure, mêle ses réflexions sur la société à son vécu et questionne notamment la binarité de genre et ses impacts sur nos corps.

Le trio résume leur projet par la formule :«Tu modifies ton corps en apparence, tu te crées des accessoires. Tu le fais seul·e·x, tu le fais en groupe. Tu performes et ton personnage fait partie de toi, tu fais partie de ton personnage. Être soi. Une facette de soi.». Le tout accompagné de multiples contributions Cet ouvrage est issu du projet de recherche Queer Attitudes, co-financé par la HEAD-Genève et le CMCSS – UNIGE.

jean-paul gavard-perret

Elizabeth Fischer, Klimte & Magali Le Mens, Allures dissidentes. Apparences queer & représentation de soi du 19e siècle à aujourd’hui , Art&fiction, Lausanne, 2026, 456 p. – 45 CHF.