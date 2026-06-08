Giovanni Boldini, La seduzione della pittura (exposition)

Vertiges de la beauté et séduction de la peinture

Un parcours de plus de 100 œuvres raconte l’évolution de la peinture de Boldini à travers la beauté, en particulier la beauté féminine, sujet de recherches esthétiques continues et d’une profonde investigation psychologique, sur lequel le maître a forgé un modèle idéalisé de la grâce.

L’exposition se divise en une succession de peintures exceptionnelles : des « tablettes » intérieures de la période florentine durant lesquelles l’artiste travailla avec les Macchiaioli (1864-1870), passant par les scènes méticuleuses et étincelantes d’une grande qualité picturale réalisées au début des années parisiennes (période Goupil, 1871-1878), jusqu’aux emblématiques « femmes fatales » (1879-1891) qu’il surnomma « divines », représentées grandeur nature, comme dans le cas du Portrait d’une Dame à l’éventail de plumes noires, arrivant enfin aux atmosphères raréfiées du goût de la fin du siècle (1892-1924).

Lorsque Boldini abandonne définitivement les schémas du portrait officiel, il invente de nouvelles silhouettes et positions serpentines, assumées par des corps féminins séduisants et vibrants, tels que La Comtesse Speranza de 1899, ou soulignées par de longs coups de pinceau rapides, imprimé sur les toiles comme des sabres.

Et à nouveau, des vues urbaines, des aperçus de rues avec des chevaux et de grands portraits de femmes séduisantes et sensuelles, alternent sur les murs de la Cavallerizza, dans le cadre scénographique des Contemplations embelli par les installations de Cesare Inzerillo et Marilena Manzella, dans une demi-lumière d’atmosphères opulentes et mystérieuses, où les femmes que le peintre désirait et aimait se déplacent avec aisance.

L’exposition, parrainée par le Ministère de la Culture, la Région Toscane et la Municipalité de Lucques, bénéficie des adhésions de prestigieuses collections publiques et privées, dont les Galeries des Offices et le Musée Giovanni Boldini à Ferrare.

jean-paul gavard-perret

Giovanni Boldini, La seduzione della pittura, Cavallerizza, Lucca, jusqu’au 6 juin 2026.