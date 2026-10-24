D’imposants visiteurs

Photographe depuis 1954, Gianni Berengo Gardin est l’un des auteurs les plus actifs, prolifiques et représentatifs du panorama italien. Il a réalisé d’innombrables reportages, publié plus de 260 livres et organisé de nombreuses expositions. Toute son activité de reporter se caractérise par un humanisme intense teinté d’ironie. Ici, l’histoire de Venise au présent est racontée par les images en noir et blanc là où parfois le flux du temps semble s’arrêter. C’est là que réside le secret de son ouvrage.



Les nouveaux « visiteurs » de Venise sont les grands paquebots de croisière qui passent le long du Canal de la Giudecca et dans le Bassin Saint-Marc, et qui perturbent, même seulement lors de leur passage, le paysage habituel de la ville. Ils sont longs deux fois comme la Piazza San Marco et hauts une fois et demie comme le Palais des Doges.



Gianni Berengo Gardin a suivi le parcours de ces grands navires, encombrants et volumineux, documentant leur apparition et leur disparition à l’horizon de la lagune. En ce sens Venezia e le Grandi Navi offrie une contribution pour réfléchir à ces « présences imposantes » qui bouleversent non seulement l’échelle urbanistique et architecturale, mais peut-être aussi l’équilibre de la ville lagunaire, si belle et si fragile. Au-delà de tout dommage, intervient la terreur que le moindre incident puisse se transformer en désastre, irréparable, entraînant une perte définitive d’un bien culturel collectif irremplaçable.

jean-paul gavard-perret

Gianni Berengo Gardin, Venezia e le Grandi Navi, Contrasto Books, 2026, 88 p. – 24,00 €.