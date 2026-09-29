Giancarlo Staffoni, La forza di rette, colori e geometrie (exposition)

Couleurs et des géométries

L’exposition est dédiée à la carrière artistique de Giancarlo Staffoni et se concentre sur les recherches de l’artiste autour de la couleur et des géométries. Né à Travagliato en 1943, il cultive une passion pour la littérature, le théâtre et les arts figuratifs depuis son plus jeune âge. Accueilli dans l’atelier de Claudio Botta, il perfectionna ensuite les techniques de dessin et de peinture dans l’atelier de Tita Mozzoni : des expériences qui ont marqué une production constamment orientée vers la quête de la perfection dans les formes et les couleurs.



Artiste timide et non-conformiste, Staffoni a longtemps choisi de protéger jalousement sa production, tout en assistant assidûment à des expositions et galeries à Brescia et en Italie. Il suivait et aimait les artistes de la ville, dont Grasso Caprioli, Ghelfi et Severino. Les peintures témoignent de la solide capacité technique de l’artiste, de l’efficacité expressive de la couleur et d’un style personnel et reconnaissable.



Ne faisant allusion que de manière ténue à la réalité figurative, les différents sujets : autoportraits, natures mortes, paysages urbains, paysages montagneux sont décomposés et recomposés en monuments introuvables mais qui deviennent le peinture et son essence.

jean-paul gavard-perret

Giancarlo Staffoni, La forza di rette, colori e geometrie, Vicolo delle Stelle, Brescia, du 19 septembre au 7 octobre 2026. Et monographie n° 297 aux éditions AAB.