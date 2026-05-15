Surprise et délicatesse

Réunissant une sélection de photographies les plus emblématiques de Géraldine Lay, l’exposition « Juste à côté » propose une traversée où le regard se ralentit et s’écarte du chemin principal. Chaque photographie devient un lieu de traverse et de rencontre avec ce qui traduit l’ordinaire. L’artiste pratique l’art de la présence remisée, une pratique du décalage. Géraldine Lay invite à redécouvrir la beauté silencieuse cachée dans le tissu même du monde ou des êtres dans quotidien comme un espace de poésie, d’inflexions, de possibles, d’épiphanies discrètes.

Promeneuse guidée par la lumière et par une curiosité patiente pour les autres, la photographe crée la manière de regarder à côté du flux habituel des choses, de s’écarter légèrement de l’évidence pour explorer des parcours discrets. Un angle surprenant, un regard furtif révèlent une beauté discrète nichée dans un territoire sensible, où le banal s’imprègne d’une aura voire de scènes secrètes, prêtes à émerger dès lors que le voyeur profite de l’oblique et l’ubiquité.

Géraldine Lay par son observation ne recherche pas l’extraordinaire. Elle fouille des zones de transition, ces espaces où couleurs, corps, lieux cohabitent dans une fragile harmonie pleine de grâce. Attentive aux ombres et aux reflets, l’artiste capte à un monde parallèle la réalité et une forme de songe.

jean-paul gavard-perret

Géraldine Lay, Juste à côté, Galerie Sit Down, Rue Sainte-Anastase, 75003 Paris, France, du 13 mai au 25 juillet 2026.

